"Era mi último año y quería retirarme adentro de la cancha", se lamentó Diomedi

Ya sin la ropa del equipo y con una venda elástica que cubría toda su pierna derecha, Gastón Diomedi siguió de cerca, aunque desde de afuera, el triunfo de ayer de Liniers ante Pueyrredón por los cuartos de final de Primera.

Tras abandonar la cancha lesionado en el segundo partido de la llave, el escolta del Chivo recibió la peor noticia: se le cortó un ligamento de su rodilla derecha.

Esto, obviamente, lo marginará para lo que resta de la temporada, lo cual aceleró una decisión que ya tenía tomada y que le hubiera gustado -como merecía- que llegue de otra forma.

"Más que nada estoy caliente por no poder terminar el torneo de la manera que quería. Este era mi último año y quería retirarme adentro de la cancha. Pero bueno, lo que me toca ahora es alentar a los chicos desde afuera y dar lo mejor que pueda desde este lugar", se lamentó Gastón, figura del bicampeón del básquetbol local.

-¿No hay chances de que esto te haga jugar un añito más?

-No, no, no, ya lo tenía decidido desde el año pasado y con esta lesión ya está más que decidido.

Ni bien terminó el juego en cancha de Pueyrredón el pasado lunes y tras ser consultado por La Nueva. las sensaciones de Gastón no eran tan malas. Incluso, se presumía una lesión mucho menor según el primer diagnóstico.

-¿Fue más grave de lo que creías?

-La verdad que sí, al otro día (el martes) vi al traumatólogo y por lo poco que se podía ver me dijo que era un esguince, pero que igual había que esperar los resultados de la resonancia. Después de eso me dijo que sí, que tenían un ligamento cortado y me iba a tener que operar.

-¿Cómo fue la jugada?

-Primero me dijeron que había pisado a alguien, pero me pasaron un video y se ve que no. Fue cuando hice un cambio de ritmo: se me trabó la rodilla y se me fui para el costado.

-¿Cómo seguís ahora? Te vas a operar igual me imagino...

-Sí, hablé con el profe ya y quedamos en que vamos a hacer un fortalecimiento de la pierna y después le pondremos fecha a la operación.

Sin Gastón y con Herman Banegas afuera por sanción (aún le resta una fecha), Liniers afronta una parte clave de la serie ante Pueyrredón con una rotación diezmada y sin dos de sus figuras.

Dottori abajo y Banegas arriba, ayer lo vivieron de afuera.

"Los partidos van a ser muy peleados,, pero confiamos en el juego nuestro por más de que tengamos dos bajas. Sabemos el estilo de jugadores que tenemos y los chicos que vienen desde el banco la mano que nos pueden dar", avisó Diomedi.

"Mucho no hablé con los chicos -agregó- por la calentura de la noticia que había recibido, pero sí les mandé un mensaje diciendo que lo único que me podía levantar el ánimo era que nos llevemos el partido de hoy (por anoche)", cerró.

Sus compañeros le cumplieron el pedido. ¡Pronta y buena recuperación!