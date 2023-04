"Por dos centímetros no tenemos un caso Báez Sosa en Bahía"

El padre de Lucila Villarreal, la joven golpeada en la madrugada de ayer en el Paseo de las Esculturas, dijo esta mañana que "por dos centímetros, porque no le pegó en la sien, no tenemos un caso Báez Sosa en Bahía", al relatar el hecho en el que se vieron involucrados dos grupos de adolescentes.

"Me llamaron a las 2.30 los amigos, me dijeron que tuvo una pelea y que le patearon la cabeza. Ella fue a tomar mate al Paseo. Fui al hospital Municipal, no podía entender qué pasaba. Este enfermo, loco, asesino, le pateó la cabeza, le comprometió un ojo... lo que vimos en el video", señaló Javier.

De acuerdo a sus palabras, una amiga de Lucila Villarreal discutió con otra joven y su hija intentó separar. Allí se trenzaron y otra persona, un hombre de 24 años, le propinó un golpe en la cara.

En diálogo con Panorama, por LU2, Javier mencionó que "el animal este, un tipo que juega al básquet, de 1,90 metros y más de cien kilos, no la mató por suerte".

La joven de 19 años quedó desmayada y sufrió la fractura del pómulo izquierdo.

"Ahora está en la casa de la mamá. Está dolorida, le dieron de alta pero tiene que seguir con controles", agregó.

Javier declaró que hizo la denuncia penal y que ahora el caso "está en manos de la Justicia".

"Veo falta de empatía de todos, nadie se metió a separar... es más, arengaban, no entiendo qué tienen en la cabeza", subrayó.

"Es un tipo problemático, lo echaron del club Alem, andaba con cuchillos, ahora juega en el club Barracas. El día de mañana va a terminar matando a alguien", completó.