Vidal: "Los cambios hay que hacerlos desde el primer día, no más gradualismo"

"Yo coincido en que donde hay un intendente gobernando y se presenta a la reelección es mejor que no haya PASO. Ahora, este no es el caso de Bahía. Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato, cosa que me parece bien porque yo misma impulsé el fin de las reelecciones indefinidas. Por lo tanto, donde eso no sucede, me parece bien que haya PASO"

La exgobernadora y precandidata a presidenta María Eugenia Vidal vino hoy a Bahía Blanca y se refirió a uno de los temas que más controversia genera en la coalición Juntos a nivel local. Días atrás Horacio Rodríguez Larreta propuso que en distritos como el nuestro haya candidaturas únicas a jefe comunal, tal como pide el Municipio bahiense. Pero Vidal se diferenció.

También habló de qué debe hacer Juntos por el Cambio si vuelve a ser gobierno en diciembre de este año, rechazando la idea de retomar el gradualismo, y explicó que aún está en proceso de definir si mantiene su postulación a la Casa Rosada.

"Si nos toca ser gobierno nuevamente la prioridad uno es bajar la inflación. No podemos vivir en esta incertidumbre, donde el comerciante no sabe qué precio poner y el laburante sabe que cuando va al supermercado el precio va a ser siempre distinto.

"La número dos es la seguridad. No hay libertad sin seguridad y hoy no solo en el Conurbano o en las grandes ciudades sino en otros lados se empiezan a sentir las consecuencias del abandono de la lucha contra el narcotráfico que dimos con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. Ese retroceso hace sentir el incremento de homicidios y de delitos en general. En mi gobierno fue prioridad y lo tiene que volver a ser".

--En la campaña de 2015 Macri también prometió bajar la inflación y, sin embargo, terminó subiendo en la última parte de su mandato. ¿Qué cosas no tienen que repetir si son gobierno otra vez?

--El primer aprendizaje es que para poder gobernar y hacer las reformas necesarias se necesita el número suficiente de diputados y senadores, de gobernadores e intendentes. Eso que no estaba en diciembre de 2015, está hoy. De hecho vamos a estar cerca de la mayoría en ambas cámaras, tenemos otra fuerza, Juntos por el Cambio se consolidó como coalición. El segundo aprendizaje es que los cambios hay que hacerlos desde el primer día y de manera rápida y profunda.

--No gradualismo.

--No gradualismo. Sin dudas, querer hacer las cosas de a poco nos perjudicó. Hoy sabemos que nuestro programa económico se tiene que poner en marcha el primer día. El tercer aprendizaje es que no hay más espacio para deuda ni aumento de impuestos ni emisión monetaria. La Argentina ya no tiene más quién le preste. El gobierno le está pidiendo al Fondo que le adelante la plata y la bola de Leliqs se ha vuelto imparable. No hay financiamiento.

"Tenemos que probar con algo que nunca hizo la Argentina, que es no gastar más de lo que ingresa, ir al equilibrio fiscal en el primer año, achicar el gasto del Estado. También hacer una reforma laboral para que el empleador no tenga miedo de tomar a alguien y que después por un juicio pueda fundirse, así como una reforma tributaria que vaya bajando gradualmente los impuestos al trabajo para que aquel que produce no sienta que el Estado le está poniendo una pata en la cabeza".

--Tomo algunos conceptos: gradualismo, deuda y Leliqs. Respecto del primero, implica ajuste. ¿Por dónde empezás?

--El ajuste del Estado tiene que empezar por la política, no se puede pedirle un esfuerzo más a los argentinos y los políticos nos tenemos que poner primeros en la fila. Y acá estoy hablando de cortar la reelección indefinida, de cosas que yo hice como gobernadora, como eliminar que alguien se pueda quedar para siempre en un cargo. O las jubilaciones de privilegio. Puedo decir con orgullo que soy la primera gobernadora que no va a cobrar una jubilación de privilegio, pero todavía tenemos presidente y vicepresidente que sí.

"Sobre la reducción de cargos políticos: cuando yo me fui de esta Provincia habían bajado un 40%, dejé 700. Hoy hay 1.800 cargos y no son docentes, médicos o policías, son políticos con celular, chofer, despacho y salario. No le podemos pedir a un bonaerense más esfuerzo, hay que ponerle un tope a los gastos de los legislativos. Yo lo hice como gobernadora y presenté un proyecto para hacerlo en el Congreso y también dije que los legisladores tenían que aumentarse el sueldo en el mismo porcentaje que los jubilados y pensionados que ganan la mínima. ¿Por qué? Porque la ejemplaridad es importante.

"Otra cuestión, las empresas públicas. Nosotros tenemos que volver como mínimo al nivel de gasto o nivel de déficit que tenían en el 2019. La única excepción en la Provincia durante mi gobierno fue ABSA porque se hicieron muchas inversiones en infraestructura. Por ejemplo, en esta ciudad, la planta potabilizadora. Si hacés inversión, podés tener déficit. En el resto de las empresas de la Provincia, durante mi gestión, hubo cuentas en equilibrio.

"Un punto más, las transferencias a provincias. Le transferimos qué a cuál gobernador y para hacer qué cosas. Acá hay provincias que tienen superávit con una Nación pobre. O sea, hay muchas cosas que se pueden ordenar que no tienen impacto directo en la vida de los argentinos, pero también hay que revisar otras que sí lo tienen. Como sea, hay algo que está claro y nos pasa con lo que vemos estos días con el dólar: cuando el gasto público no se ordena por las buenas, se ordena por las malas. Y por las malas es lo que está pasando hoy, donde los argentinos sabemos que el dólar sube, que eso después va a ser más inflación y lo vamos a pagar todos de la peor manera, sobre todo los que menos tienen".

--¿Y la deuda? Porque el acuerdo con el FMI lo contrajo Cambiemos y es un condicionante para cualquier gobierno que venga. ¿Cómo lo van a manejar?

--Bueno, este gobierno que prometió que no iba a pagar más intereses con las Leliqs y que esa plata iba a ir al aumento de la jubilación, las multiplicó por 10. Además no pagó un peso de la deuda con el Fondo y se endeudó a tasas del 40% la semana pasada cuando decía que endeudarse con el Fondo al 7% era un disparate. El manejo de deuda que ha hecho este gobierno no es el adecuado. Nosotros creemos, por supuesto, que los compromisos hay que honrarlos. Ahora, sin duda, vamos a tener que sentarnos con el FMI y con el sector privado de Argentina para ver cuáles son las condiciones en las que pagamos.

--Hoy hay una discusión conceptual que tiene que ver con la grieta o la no grieta. ¿Sos de las que propone terminar con la grieta profundizando el diálogo con todos los sectores, sin exclusiones, o que hay que marcar las diferencias?

--La grieta entre una u otra facción política es una discusión de los políticos. La verdadera grieta en la Argentina es entre la política y la gente. Los argentinos están hartos y hasta resignados por la ausencia de respuestas a sus problemas. Vamos a cumplir 40 años de democracia y eso nos trajo estabilidad política, no tuvimos más golpes de Estado. Es un logro del que todos tenemos que estar orgullosos. Pero estos años no nos trajeron más bienestar ni progreso. Este problema que vivimos hoy con el dólar y la inflación, ¿cuántas veces lo vimos en esos 40 años? Si hay indignación, bronca, hartazgo con la política, es con razón.

--Hoy solamente en el Pro hay tres presidenciables, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. ¿Puede llegar los tres o hay que depurar esa oferta?

--En mi caso todavía estoy en un proceso de tomar la decisión de si soy candidata o no. En cualquier caso, no creo que sea un problema que haya muchos candidatos, lo que es importante es que la competencia sea sana y nos haga mejores. Una competencia de propuestas, no de descalificaciones y de opiniones sobre el otro. En los tres casos somos dirigentes que la gente conoce desde hace muchos años, nos vieron trabajar. Cuando yo vengo a Bahía no es una novedad para los bahíenses. Me han visto venir cientos de veces, hicimos la guardia y los quirófanos del Hospital Penna juntos, centros de salud, las plantas de ABSA de las que hablaba recién, los parques eólicos, las obras de las rutas 33 y 35. Nos conocimos trabajando, como seguramente conocieron trabajando a Patricia y a Horacio. Entonces yo no tengo nada que decirles a los bahienses sobre Patricia y Horacio porque ya los conocen, lo que tengo que decirles es que si soy candidata presidenta, cómo voy a resolver sus problemas.

--Larreta estuvo hace unos días en Bahía y habló de la posibilidad de que en los distritos bonaerenses donde Juntos por el Cambio es gobierno haya candidaturas locales únicas. Es decir, por más que existan varios precandidatos a presidente y uno o más precandidatos a gobernador, en estos distritos el intendente o alguna persona que forma parte de su equipo lleve adelante una candidatura sin competencia en PASO. ¿Estás de acuerdo?

--Cada candidato a presidente decide qué candidato lleva en su boleta. Uno puede proponer, pero el resto tiene que estar de acuerdo. Yo coincido en que donde hay un intendente gobernando y se presenta a la reelección es mejor que no haya PASO, de hecho así fue en 2019. Ahora, este no es el caso de Bahía. Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato, cosa que me parece bien porque yo misma impulsé el fin de las reelecciones indefinidas. Por lo tanto, donde eso no sucede, me parece bien que haya PASO.