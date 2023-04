Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, confirmó esta mañana que de cara a la nueva inscripción para la línea Desarrollos Urbanísticos Procrear II, en Bahía Blanca habrá a disposición tres viviendas sobre un total de 662 ubicadas en 41 predios de 15 provincias.

La misma se abrirá este miércoles miércoles 26, a las 10, a través de su página web.

"En el nuevo plan Procrear, Bahía Blanca tendrá asignadas tres casas. Son muy pocas en relación con la demanda que hay en la ciudad, pero tiene que ver con una decisión del Municipio en tal sentido", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, Scatolini mencionó que "el Municipio no ha avanzado sustancialmente en la urbanización de tierras para construcción de viviendas a través de planes oficiales" y agregó que espera que "esta postura cambie en futuros gobiernos municipales".

"Una política de tierras parte de una planificación urbanística clara —continuó—. Y a partir de allí debe haber voluntad política de avanzar hasta tener los lotes urbanizados; es decir, en condiciones de ser utilizados para construir casas".

Los requisitos generales para acceder a una unidad funcional a través de la línea Desarrollos Urbanísticos Procrear II son: ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país; no ser propietarios o copropietarios de ningún inmueble ni haber resultado beneficiarios de ningún plan de vivienda en los últimos 10 años; no registrar antecedentes negativos comerciales ni financieros; tener al menos un año de continuidad laboral registrada; y demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre 1 y 10 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). Se pueden consultar las condiciones completas para anotarse en el siguiente enlace.

"La cantidad responde a una realidad. Creo que lo único que no se puede hacer es ocultar la realidad y esto nos tiene que servir a todos lo que tenemos responsabilidades públicas para entender que una necesidad tan primordial como el acceso de la vivienda requiere esfuerzos compartidos", agregó.

"Con el intendente Gay tengo una relación personal muy cordial, lo conozco desde mi primera gestión en Procrear, hemos trabajado con él, parece una persona valiosa. No sé por qué realmente no ha tenido la decisión o la voluntad, o no ha creído conveniente porque puede ser también es una decisión y hay que respetarla, de trabajar con el área a mi cargo", subrayó.