Aclaración por incidente en operativo de Alem y Córdoba

Quería dejar aclarado el tema del "atrincherado" en el control de tránsito del jueves. Repito que mi hijo no se negó al test de alcoholrmia. Apenas llegué al lugar pregunté el resultado del test y me dijeron que no se lo habían hecho.

Alguien miente. Me preocupa si un conductor se niega a hacerse el test lo dejen ir, aunque haya estado 4 horas arriba del auto.

Epero que reflexionen.



Luis Mozzi