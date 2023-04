Mario Martínez estuvo presente ayer en "Diario Deportivo", programa que se emite por La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com de lunes a viernes de 13:30 a 14:30.

En una jugosa y distendida charla, Pelusa habló de su presente como presidente de San Francisco y su nueva vida como dirigente.

"Me involucré con el club hace unos cuantos años, primero con la parte que tiene que ver con el fútbol mayor y después me fui metiendo en el fútbol formativo y las instalaciones. Fue así que me llegó la propuesta de Jorge (Dambolena) de ser presidente, lo charlé con la familia y cuando tuve que decidir no dudé y hoy estoy al frente", dijo Pelu.

"Tengo la suerte de al ser un club nuevo uno le va agregando cosas. Estamos tratando de que el club crezca sobre todo en infraestructura, esa fue la meta en el primer año: mejorar las instalaciones, hacer cosas nuevas y agregar material humano en el fútbol. Creo que este año era el momento de dar el salto de calidad en lo deportivo", agregó.

Además, el exfutbolista de Rosario Puerto Belgrano, Villa Mitre, Liniers y el Santo, contó cómo vive la carrera de su hijo Lautaro, recientemente campeón del mundo con la Selección.

"A convivir con el presente de Lautaro ya estamos acostumbrados, yo sigo haciendo mi vida normal como si Lautaro no tuviera el presente que tiene. Ya con mi familia lo hemos asumido y cuando viene a Bahía tratamos de disfrutarlo al máximo en casa. Sabemos que el fútbol genera esto y más con lo que han logrado estos chicos hace cuatro meses", reconoció.

También, se describió como padre, abuelo y consejero de sus hijos Lautaro, Alan (jugador de San Francisco) y Jano (basquetbolista de Villa Mitre).

"Con mis tres hijos tengo una relación en la que nunca me metí específicamente en su deporte. Tanto a Alan como a Lautaro, cuando venían de jugar, si ellos me preguntaban de alguna jugada yo le respondía, sino no me metía. Lo mismo con Jano, aunque sea un deporte distinto. Siempre los dejé que sean libres y que ellos tengan su identidad propia dentro de la cancha, obviamente que uno siempre estaba en el tema conducta", reconoció.

"Lo que recalco es que con mi señora (Karina) siempre le dijimos que ellos nunca se tenían que olvidar de donde salieron y quiénes eran: la humildad ante todo. Porque hoy aunque tengas un peso más en el bolsillo, sos la misma persona. Ese mensaje lo entendieron y estoy contento de haber criado tres hijos como personas, después lo deportivo cada uno puede tener sus triunfos y sus derrotas pero lo primero es la persona", señaló.

De su ya conocida faceta de padre, Pelu es también desde hace tiempo abuelo, luego del nacimiento de Nina y a la espera de Theo.

"Ser abuelos fue algo nuevo, quizás uno lo piensa a futuro cuando se casa pero la verdad que esa mocosa (sic) me cambió la vida. La veo poco pero cuando hacemos videollamada ella me dice 'Abi' y siempre me quiere ver", dijo Pelusa.

"Ahora se viene Theo, que va a nacer cerca del cumple de Lautaro, estamos muy contentos y disfrutando", comentó.