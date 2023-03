Qué vas encontrar en el show de Esa Fulanita en el Teatro Municipal

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

A lo largo de 18 temporadas y más allá de algunos cambios en su formación Esa Fulanita supo mantener un estilo y una presencia sobre el escenario que trasciende a cualquier integrante de manera individual.

Por esa razón, el espectáculo que ofrecerán este sábado en el Teatro Municipal despierta esa emoción de volver a verlas. Será a las 21 y las entradas se consiguen en la boletería.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para quienes nunca las escucharon, siempre fueron un grupo de mujeres con un trabajo vocal que deslumbra y de afinación obsesiva. Actualmente son un cuarteto (Paula Biagioli, María José Fernández Rost, Camila Eleno y Mariana Ortiz) y con los años le sumaron a la guitarra más instrumentos como el cuatro venezolano, charango, bajo, bombo, flauta y cajón peruano.

Exploramos, arreglamos y nos divertimos juntas en un espacio de mucha confianza", cuenta Mariana Ortiz.

El repertorio siempre pasa por la música argentina y latinoamericana, con arreglos propios. Seguramente van a hacer temas de sus dos discos, uno grabado en versión trío y el otro cuarteto (“Sin prisa”, de 2012 y “Creciente”, de 2018), además de algunos nuevos que aún no están editados.

"Esa Fulanita es uno de mis espacios de creación, canto, juego, palabra, amistad y música. Es un grupo del cual aprendí y aprendo muchísimo, me invita a escuchar, a proponer ideas, a explorar sonoridades, a desafiar mi canto. También es un refugio, un lugar cómodo en el que me siento libre para expresar no sólo desde lo musical, sino también desde lo humano", aclara Camila Eleno (voz).

"Esa Fulanita es parte de mi historia y mi presente musical. Con ellas empecé en este camino de búsqueda personal de qué hacer con la música. Además hemos compartido la vida, nos hemos acompañado y vivido muchos momentos musicales y personales. Exploramos, arreglamos y nos divertimos juntas en un espacio de mucha confianza", cuenta Mariana Ortiz (guitarra y voz).

Hay que ir, sentarse en una butaca y cuando arranquen a cantar hacer el ejercicio de cerrar los ojos un ratito y dejarse llevar por los hermosos paisajes que pinta la música de Esa Fulanita. Emoción asegurada.