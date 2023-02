Bolsonaro prometió volver para evitar que Brasil "se hunda en el comunismo"

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció hoy que regresará a su país, aunque no precisó cuándo, para evitar que se "hunda en el comunismo" bajo el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra en el estado de Florida, en Estados Unidos, desde el 30 de diciembre, dos días antes de que Lula asumiera la jefatura del Estado, y hace 10 días inició el trámite para prolongar su permanencia en aquel país.

"Mi intención de venir a Estados Unidos era para tomar distancia del inicio del gobierno (de Lula). Yo sabía que iba a ser un inicio problemático y no quería ser acusado de colaborar" con los problemas de la nueva administración, explicó Bolsonaro.

El 8 de enero, turbas de seguidores del exmandatario atacaron la sede de los tres poderes y varios legisladores y exfuncionarios de la administración de Bolsonaro están siendo investigados por esos hechos.

"Por ausencia de líderes de derecha en Brasil, me veo en la obligación de coordinar a los nuevos líderes que están surgiendo para que Brasil no se hunda en el socialismo o el comunismo", insistió Bolsonaro sobre su vuelta.

Bolsonaro dio una entrevista al podcast The Charlie Kirk Show, que fue parcialmente transcripta hoy por medios brasileños y consignada por la agencia ANSA.

También la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, salió a hablar hoy, pero en este caso para rechazar que pudiera ser candidata al Planalto en 2026 en caso de que el líder ultraderechista desista o sea inhabilitado.

"Oposición, quédense tranquilos: no tengo intención de ser candidata a ningún cargo electivo", afirmó Michelle Bolsonaro en sus redes sociales.

La exprimera dama se pronunció después de continuos rumores de que podría ser candidata al Gobierno del Distrito Federal o incluso a la presidencia.

La semana pasada, el presidente del Partido Liberal (PL), la formación del bolsonarismo, Valdemar da Costa Neto, aseguró que no descartaba que Michelle intentase la presidencia si por alguna razón Bolsonaro no quería o no podía presentarse.

La ex primera dama volvió recientemente a Brasil después de pasar varias semanas de vacaciones en EEUU con su esposo. (Télam)