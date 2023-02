“Que pague por lo que hizo”, dijo la hermana de una víctima del tránsito

layout="fixed-height">

Lo sucedido la madrugada del pasado domingo 29 de enero modificó las vidas de toda una familia.

Mariana Soledad Aguilar (43) murió tras ser embestida por un auto en Saavedra al 2800, mientras que su hija Brisa (18) sufrió lesiones de las que logró reponerse.

Sus padres y hermanas procuran contener a la chica de 18 años que perdió a su madre, luchan con el dolor y, al mismo tiempo, reclaman justicia.

“Ella (por Brisa) está bien, contenida. Pasa el día en la casa de los abuelos y la noche en la mía. Tratamos de contenerla lo más que se pueda. Estuvo en Monte Hermoso con las primas para que no pase este proceso acá”, dice Nora, hermana de la mujer fallecida.

Agrega que su sobrina “todavía no fue a declarar, no quiere, está muy enojada. Incluso, todavía no fue al cementerio. Es una nena con un corazón enorme. Sabe lo que pasó, pero es como que todavía no cae en la realidad”.

Sobre la forma en que sobrellevan lo sucedido, admite que “a mi mamá es a la que más le cuesta salir. Es una persona de 74 años y mi hermana vivía con ella, se levantaba con ella, era con quien compartía la mayor parte del tiempo. Mi papá es más fuerte, se encierra en el taller y ocupa su mente trabajando”.

La Justicia

El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la unidad especializada en delitos culposos, instruye la causa en la que se encuentra imputado Bruno Ezequiel Viera.

El joven de 25 años conducía el Peugeot 504, blanco, que arrolló a las víctimas. Tras el hecho se retiró del lugar y varias horas después se presentó en la comisaría Primera.

Mariana iba caminando junto a su hija cuando fue impactada por el vehículo. Fue trasladada inconsciente y en código rojo al hospital Penna, donde dejó de existir.

“La semana pasada me reuní con un abogado y estamos juntando plata para que asuma nuestra representación. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y que pague por lo que hizo, porque es un asesino”, asegura Nora.

Respecto de la marcha de la investigación, indica que se reunieron “las declaraciones de él (por el acusado), de los testigos y cámaras de vecinos. Mientras tanto, este muchacho está libre, siguiendo con su vida normal y con carnet de conducir”.

“Lo único que queremos es lo que corresponde, que se haga justicia”, agrega.

Sobre la actitud del conductor involucrado, menciona que “él se fue, las dejó abandonadas, escondió el auto y se fue caminando a su domicilio, se acostó a dormir o se asesoró, y 12 horas después se presentó”.

En este sentido, destaca el papel de la prensa local y los ciudadanos para localizar el vehículo involucrado.

“Los medios ayudaron para que el caso trascendiera y la gente se comprometiera. Incluso, un vecino del barrio Rucci fue quien avisó para encontrar el auto”.

También señala que, como en otras ocasiones, las familias de las víctimas se encuentran solas en el proceso.

“Hasta ahora no se acercó nadie, incluso, como ya dije, estamos juntando plata para pagar el abogado que nos pueda representar. Lo único que tenemos es la asistencia psicológica que recibió mi sobrina con las chicas del hospital Municipal cuando estuvo internada”.

"Barrio olvidado"

Nora indica también que el sector donde se produjo el incidente de tránsito presenta características que propician este tipo de hechos.

“Los vecinos del barrio hicieron una carta y juntaron firmas para entregar en el Concejo Deliberante, con el pedido de semáforos, que los reclaman desde 2021, reductores de velocidad, una mejor iluminación y cámaras”.

“El barrio está olvidado desde hace mucho tiempo. Las calles están destruidas y es un lugar muy transitado”, sigue diciendo.

La hermana de Mariana señala, por último, que “las veredas están intransitables. Los vecinos estacionan ahí porque al pasar camiones y colectivos, es imposible hacerlo en la calle”.

Crónica de una

trágica madrugada

Atropelladas. El pasado 29 de enero, alrededor de las 4.30, Mariana Soledad Aguilar (43) caminaba por la cinta asfáltica junto a su hija Brisa Anahí Quiróz (18), cuando las impactó un vehículo que se retiró del lugar. La mujer fue trasladada en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre al hospital Penna, donde finalmente falleció. A la chica la derivaron al hospital Municipal para ser atendida por politraumatismos.

Búsqueda. Pocas horas después, autoridades de la comisaría Primera solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrar el auto involucrado en el trágico incidente vial. Un vecino alertó sobre la presencia del Peugeot 504 abandonado en la zona de Honduras al 1.900, en inmediaciones del barrio Rucci. El coche presentaba el frente chocado y el parabrisas dañado.

Presentación. Casi en forma simultánea, Bruno Ezequiel Viera se presentó en la seccional y manifestó que era el conductor del vehículo. Fuentes policiales indicaron que mencionó haberse retirado asustado por lo ocurrido.