Monte Hermoso es uno de los balnearios en los que suelen aparecer pequeños pingüinos durante esta época del año, que son rescatados y llevados al Museo de Ciencias Naturales, donde se les hace primeros auxilios.

Natalia Sánchez, directora del Museo, explicó a La Nueva. que “estos pingüinitos magallánicos son animales juveniles que nacieron en noviembre del año pasado y están haciendo su primer viaje migratorio hacia el sur de Brasil”.

El problema es que “son animales de tamaño pequeño, que salen con muy bajo peso” y algunos de ellos quedan por el camino y salen a la costa, ya con problemas de salud.

“Se los pone con lámparas de calor y se los hidrata con solución fisiológica y un poquito de dextrosa como para levantarlos, hasta que la Estación de Rescate viene a retirarlos y les hacen todo un tratamiento de veterinario”, indicó.

Al momento de hacer la nota, había tres animales en el lugar.

“Hay uno que apareció que tiene una herida importante, aparentemente es un corte de una hélice de motor, por lo que se ve que se está bastante mal”, lamentó Natalia.

Hay otro que “se alimenta ya un poquito con anchoa, así que ese tiene muchas posibilidades de recuperarse” y “ya pasamos uno a la Estación de Rescate y nos mandaron video que se para, grita, pide comida, aumentó bastante de peso”.

Pero también “hay uno que llegó recién que prácticamente no marca temperatura, le colocamos el termómetro y no marca temperatura de la hipotermia y el frío que tiene”.

Sánchez explicó que “hay muchos que están capaz una semana y en una plena agonía, la van estirando. De cada diez pingüinos capaz que se recupera uno, y hay otros que al primer día te das cuenta que tienen otra reacción”.

“Estos animales necesitan, desde que nacen hasta que tienen que emigrar, comer mucha cantidad de anchoas, calamares, su dieta. De eso se encargan sus padres, para poder emprender el viaje, pero si sus padres tuvieron complicaciones en poder alimentarlos siempre va a haber un pichón que muere”, dijo.

Durante el viaje “empiezan a consumir toda esa materia grasa que es su combustible, cuando terminan de consumir toda su materia grasa pierden impermeabilidad en las plumas y ahí es cuando la temperatura del agua les produce hipotermia”, comentó.

Y agregó: “Como ya no tienen materia grasa empiezan a consumir sus músculos y ahí es cuando salen a la costa flacos y con las patitas duras, porque ya no tienen musculatura, no tienen forma de moverse”.

“Una vez que termina la temporada, a fines de marzo o primeros días de abril, se ve qué cantidad de pingüinos se rescataron. Hubo un año que llegamos a 9 o 10 pingüinos, que es el cupo mínimo para poder liberarlos, y se hizo la liberación acá en Monte, es uno de los municipios con mayor importancia en el rescate de fauna”, sostuvo Natalia.

El Museo recibe la colaboración de Prefectura y de guardavidas o incluso de turistas o montehermoseños que encuentran los ejemplares en la costa. En caso de encontrarse con un animal en la costa, recomiendan comunicarse con alguna autoridad para que los profesionales se encarguen de la situación.