La mejor noticia: ¡Super T regresó a Bahía Blanca y se reunió con los suyos!

La noticia más linda del día: Thiago Cornago llegó hace unas horas a Bahía Blanca con su familia y se reencontró con sus afectos, quienes lo esperaban con carteles y abrazos. Una verdadera fiesta para celebrar la remisión de su enfermedad y su vuelta a casa.

Con 12 años, el valiente superhéroe bahiense logró superar uno de los retos más grandes desde que se declaró su enfermedad, hace 5 años.

Lejos de los tíos, abuelos, primos y amigos, en Barcelona, se sometió a ciclos de quimioterapia y a siete ciclos de inmunoterapia, un ensayo clínico con el que se pretendió lograr que su organismo no permita el retorno de esta enfermedad.

La familia se radicó por un año y dos meses en España para que Thiago pudiera atenderse en el Hospital San Juan de Dios con grandes especialistas. Y a pesar de que pasaron momentos muy duros los resultados valieron la pena y hoy Super T esta otra vez con los suyos.

Con este amor lo recibieron esta tarde.

"Quiero resaltar la personalidad de Thiago en cuanto a su confianza. Él nunca se asustó por todo lo que estaba viviendo por tantas cosas que pasó, nunca se quejó, lo va viviendo, no sé, con una naturalidad y siempre confiado en que todo va a estar bien", dijo su mamá.

Este año será especial para él ya que empieza la secundaria en el colegio Lasalle, el cual le permitió cursar de forma virtual durante el 2022, tanto a él como a su hermano.

"Cuando me llamó la oncóloga para darme el resultado del centellograma y me dijo que todo estaba bien me puse a llorar. Thiago me miró, se rio y me dijo: '¿Por qué llorás si yo sabía que iba a estar todo bien y que íbamos a poder volver a la Argentina?'", contó.

Por esa entereza, por esa certeza de la poderosa energía que late dentro suyo -y que ninguna medicación logró arrebatarle- es que lo conocemos como Super T.

Con sus primos varones, felices del reencuentro.

“Yo creo que esa confianza que él tuvo siempre, o esa inocencia, no lo sé, lo ayuda a seguir adelante sin miedo y sin preocuparse de nada", contó.

En noviembre el panorama no era tan alentador. Cuando estaba a punto de terminar la séptima inmunoterapia sus intestinos empezaron a empeorar. Se inflamaban muchísimo y terminaba internado. Los médicos sugirieron no continuar con las dos sesiones que quedaban por protocolo porque de todas maneras en este tipo de ensayos clínicos no hay certezas de cuántas sesiones se requieren para obtener los resultados deseados.

Conformes con haber logrado la remisión completa evaluaron no hacer más inmunoterapia para no poner su vida en peligro.

Sus riñones también se habían visto afectados por tantos tratamientos medicaciones, radioterapia y cirugías, y atravesó una insuficiencia renal aguda.

Los médicos dijeron: “Thiago logró lo que vinieron a buscar, está bien y ahora solo tiene que recuperarse”.

“La recuperación del riñón le costó mucho y por eso tuvo internación domiciliaria con suero y sigue con su sonda nasogástrica porque debe tomar 4 litros de agua. Imposible que lo haga por boca. Además, come muy poquito y necesita recuperar su peso”, contó Florencia.

“El nefrólogo nos dijo que el riñón va mejor y nos autorizó a viajar a Argentina. A medida que siga mejorando le irá bajando el ingreso de los líquidos”, señaló.

“Thiago está muy contento, si bien él no es muy expresivo, se le nota que esto de poder volver a la Argentina, a su casa, con sus amigos, con la familia, le hace muy bien”, expresó.

"Durante su estadía en España le hizo muy bien poder jugar con los amigos por la play, seguir conectados con eso. Lo mismo Juanse quien era el que más manifestaba que quería volver. Le costó mucho, si bien estuvimos supera acompañados con amigos nuevos y otros que ya conocíamos, que eso nos ayudó un montón, y vamos a extrañarlos, siempre tuvimos muchas ganas de volver a nuestras rutinas, a que los nenes puedan volver al colegio", destacó.

Thiago este año arranca la secundaria. La familia está feliz de que pueda estar el primer día de la secundaria. Muchos años se perdió los primeros días de la escuela. Se perdió el egreso de jardín y de primaria.

"Estamos felices de que esté bien. En abril volvemos a España a hacer el control oncológico. Los primeros controles los vamos a hacer ahí. Está por llegar una pastilla de mantenimiento, entonces queremos asegurarnos de que esta enfermedad no vuelva nunca más y Thiago disfrute a pleno su vida", concluyó emocionada.