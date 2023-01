En La Carrindanga andarán helicópteros, faltan bomberos y el comercio que no para de crecer

--Buen día, Juan, ¿cómo va el verano? Por tu cara de cansado me parece que no muy bien, o quizás, como buen laucha, seguro dejaste el auto a varias cuadras para llegarte hasta el café.

--No, amigo, simplemente tuve que hacer algunos trámites, pero vos siempre pensando mal. Aunque ahora que ya rige la alcoholemia cero, seguramente vamos a caminar más.

--Tenés razón, ya me había olvidado, pero nunca me dijiste cómo les había caído la medida a los dueños de restaurantes y confiterías.

--Y… no muy bien, sobre todo por las razones que te expuse el fin de semana pasado.

--¿El precio de los taxis?

--Sí, claro, estuve hablando con algunos de ellos y van a ver si inician alguna gestión ante el Municipio para que ese servicio no sea tan onoroso.

--Oneroso siempre y cuando puedas conseguir un taxi o un remis.

--Y sí, hay horas que es prácticamente imposible.

--Lo mismo sucede después de las cero horas con el servicio de ómnibus, por eso los comerciantes apuntan a que la Muni genere algún tipo de mejora.

--Tenés razón, incluso el otro día me comentaste que esto iba a tener su impacto en el comercio y que varios iban a optar por algún negocio de cercanía para poder acompañar su cena con algo de alcohol. Pero si te parece mejor dejemos este tema, que seguramente seguirá en el candelero, y pasemos a otras cuestiones ¿dale?

--Ningún problema, ¿por dónde querés seguir, José Luis?

--Eso decilo vos, yo solo espero que hayas traído alguna de tus primicias, alguna de esas que hacen ruido.

--Ja, ja, no te andas con chiquitas veo, pero ok, algo tengo para comentarte.

--Así me gusta. Soy todo oídos.

--Seguramente de esto nunca te preguntaste nada porque no te veo andando en bicicleta o trotando algunos kilómetros por el Camino de la Carrindanga.

--La verdad ni idea. ¿A dónde apuntás?

--No sé si viste una gran estructura metálica, tipo galpón, que se levanta a unos 10 o 15 kilómetros.

--Ni idea.

--Bueno, menos vos, todo el mundo que pasa por ese lugar se pregunta qué están construyendo.

--Para eso estás vos. Contame.

--Ok, lo que pude averiguar es que ahí se está montando un hangar para helicópteros.

--¿Para helicópteros? ¿En La Carrindanga?

--Así es, es una gran estructura cerrada para guardar las aeronaves.

--Bueno, cortá con el misterio y tirá más data.

--El misterio es lo que hubo estos meses porque todo el mundo se preguntaba qué estaban construyendo. Bueno, el predio, según el dato que me pasaron, alojará un helipuerto, con hangar para helicópteros, y de gran tamaño.

--¿Algún magnate?

--Jaa. Noo. Se trata de la instalación de una empresa de helicópteros privados, con clases de vuelo, servicios aéreos, guardería de aeronaves, etc.

--Digamos un proyecto que apunta a viajes privados.

--Exacto: empresariales, médicos, asistenciales, sanitarios, etc.

--Buena idea, sobre todo cuando hay muchas grandes empresas que, por ejemplo en caso de una emergencia, requerirían este tipo de servicios.

--Coincido, pero me llama la atención que todavía no me preguntaste quién o quienes son los dueños. Raro en vos.

--Tenés razón, se me escapó. Avanti.

--No tengo datos, apenas que se trata de un empresario que se dedicaba al rubro de la gráfica. Pero lo concreto es que en esa zona va a haber tránsito aéreo de elite.

--¿Qué tal? Se va para arriba la Carrindanga y por otro lado está bueno que la ciudad sume servicios de este tipo, capaces incluso de cubrir alguna emergencia.

--Veremos, quizás en algún momento haya mayores precisiones, pero lo que sí te puedo asegurar es que quienes ahora están en emergencia son los bomberos.

--¿Los que acuden a las emergencia están en emergencia? ¡Estamos al horno!

--Así es.

--Bueno, pero ahora quiero detalles. Mientras le pido a Tito un par de cortados andá largando prenda.

--Sí, mejor pedile porque venimos atrasados. A mí uno con agua por favor.

--Bueno, te sigo.

--El tema es simple, el otro día me crucé en la calle con Fernando Varese.

--¿El de los bomberos de Villa Delfina?

--Exacto. ¿Te acordás que en la década del 80 se le incendió la casa y en esa época no había bomberos ni teléfono?

--Claro, no tenían agua, contaban con sólo dos teléfonos particulares.

--Tenés buena memoria. El tema es que hace 43 años empezó a juntar firmas, llegó a las 1.000, persona a persona, no como ahora, por Internet, armó una comisión con gente muy valiosa como Ramos Barroso, Cavalcahue, Peinicura.

--Sí, me acuerdo, pero andá al grano, Juan.

--Todo tiene que ver con todo, no seas ansioso. El tema es hoy no hay bomberos, esto es real. El 911 no anda, el 100 no salió, muchos bomberos se retiraron, muchos otros se van al Operativo Sol.

--Tenés razón, me dijeron que el otro día, en un incendio de pastos en Ojo en la Ruta concurrió solo uno.

--¿Te das cuenta? Encima, como no hay bomberos, no se hacen capacitaciones y a esto sumale que cuando tiene que haber cuatro por guardia va uno, que incluso cierra el cuartel.

--Realmente preocupante.

--Por supuesto. Como me decía Fernando, el fuego no perdona, la falta de agua es real. Hay que tener los mejores dirigentes, los mejores bomberos capacitados, preparados. La ciudad no puede quedarse en este aspecto vital.

--Bien, sigamos.

--Dale, vos mandás.

--Y… me parece que ya es tiempo de hacer un comentario sobre cómo marcha el templo de los Mormones en avenida Sarmiento y Pilmayquén.

--Tenés razón.

--¿Te diste una vuelta?

--Sí, ahora se puede empezar a visualizar la dimensión de la obra. No sé si será el templo más grande de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Sudamérica, pero impresiona.

--¿Tantos miembros tiene esta iglesia en Bahía?

--Unos 8.000, pero hay 30.000 personas que viven en el sur del país y para poder hacer algunas de las actividades que solo se hacen en los templos, tienen que ir a Buenos Aires.

--¿Te acordás qué están construyendo?

--Algunos datos. Los planes prevén la construcción de un templo de aproximadamente 1 750 m² en un terreno de 3.3 hectáreas. También se hará un edificio auxiliar de 2 300 m² en el sitio, que proporcionará viviendas para los obreros y un centro de distribución.

--Bueno, sigamos recorriendo el espinel. ¿Algún otro temita comercial?

--Sí, algo tengo que me comentó el Colo del Noroeste. Parece que una gran empresa de neumáticos local, con apellido gallego, ya le echó el ojo a la esquina de Avenida Alem y Hernández.

--Donde hay un complejo de canchas de fútbol.

--Había. Estaba en venta y lo compraron.

--Tremenda expansión, acordate que no hace mucho se hicieron cargo de la estación de servicio del paseo de compras que está, más alejado, en Cabrera.

--Claro, y ahora compraron esto para abrir otra sucursal. ¿Qué tal?

--Felicitaciones. Buen dato, amigo, pero que no decaiga por favor.

--Bueno, tampoco te creas que en pleno enero Bahía transpira nuevas inversiones.

--Está claro, pero vos siempre alguna encontrás.

--Mirá, acordate que el miércoles pasado una conocida hamburguesería bahiense inauguró su peatonal, al lado del Mercado Municipal.

--Tenés razón. ¿Qué hicieron?

--Junto al otro frentista, el restaurante de tradición germana, hubo cerveza tirada y degustaciones, todo musicalizado por Nico Carrasco. ¿Conforme?

--Seguro te diste una vuelta. ¿Volvió Garrone?

--Nada más lejos de la realidad, José Luis, así que no difames.

--Ja, ja. Dale, pero contame algo del Mercado Municipal. ¿Cómo está el tema?

--Lo que sé es que esta semana ya arrancan las primeras tareas. Van a desmontar la estructura de soleras de todo el perímetro.

--Buen dato. ¿Por qué empiezan por ahí?

--Porque los especialistas dicen que es una de las cuestiones más peligrosas por desprendimientos y voladuras. Además, la mayoría están podridas y desoldadas.

--Supongo que tenés la última en cuanto a los puesteros.

--No porque todo va cambiando, pero la Muni ya arribó a acuerdos con la mayoría y están en proceso de mudarse. Incluso algunos ya lo hicieron.

--Gracias por la info, pero aunque sea verano y estemos en Bahía, comentame algo de las grandes inversiones. ¿Arranca alguna?

--De a poco, pero si querés te hablo de una que ya empezó y va muy bien.

--Contame.

--Como te decía, la que ya empezó es la obra de Oldelval para duplicar la capacidad del oleoducto que viene desde Vaca Muerta.

--¿Llega a Bahía?

--Si claro, llega a puerto Rosales y desde allí luego conecta con la refinería de Loma Paraguaya. El otro día estuvo de recorrida por la obra, en nuestra zona, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez.

--No sabía nada. Tirá más datos.

--La obra permitirá, como mínimo, 300.000 barriles de petróleo adicionales puedan llegar desde Neuquén y la comitiva recorrió los primeros 20 kilómetros del oleoducto.

--Bien, y decime una cosa, ¿es cierto que el próximo invierno va a volver el barco regasificador a Bahía?

-- Hay muchas chances.

--¿Pero no era que con el gasoducto Kirchner se terminaban los problemas?

--Sí, e insisten en que será terminado en tiempo y forma, en junio, pero no quieren jugarse a no contratar el buque. Con las últimas licitaciones cerradas a través del Plan Gas, el Gobierno se aseguró importantes volúmenes de Gas Natural “barato” para el próximo invierno, pensá que los precios futuros del GNL para el invierno se ubican en USD 30 por millón de BTU y los precios obtenidos para el llenado del Gasoducto Kirchner son de USD 3,3 por millón de BTU y de USD 3,9 por millón de BTU para los picos de invierno.

--¿Entonces?

--Te explico. Los resultados obtenidos del Plan Gas permiten disponer a partir de julio de 13 millones de m3 por día incrementales de producción local: 11 millones correspondientes al llenado del Gasoducto Néstor Kirchner y aproximadamente 2 millones incrementales de Cuenca Austral. Para que entiendas, José Luis, este gas adicional reemplaza de manera directa importaciones de Bolivia, GNL y combustibles alternativos en usinas.

--Entiendo, pero no me dijiste por qué van a volver a traer el barco.

--Como reaseguro. Ni más ni menos.

--Está, pero no me dejes a pata y desempolvá algo más, de lo que me dijiste hace una semana, del tren Bahía – Patagones y Viedma.

--Lo último que me pasaron es que la empresa Tren Patagónico alquiló una locomotora de Ferroexpreso Pampeano. Te digo más, la 6588 ya se fue para Viedma.

--No son muchos los que piensan que se va a hacer.

--Sí, pero me dicen que la idea es comenzar en febrero con la carga entre estas ciudades. Veremos qué pasa.

--Ok, y ahora, antes de que levantemos campamento, podrías decirme algo de Monte.

--¿Por ejemplo?

--Seguro estuviste en los fuegos artificiales de Año Nuevo y pasaste por lo de tu amigo el churrero.

--El domingo pasado fue día de churros, es verdad, y trabajó sin parar todo el día, las colas eran impresionantes. Todo Monte está lleno, la temporada pinta muy bien.

--¿Y la ciudad cómo está? ¿Te corrieron los parquímetros?

--Es verdad, estaciono lejos, ja, ja, como en Bahía, pero la note bien, con nueva iluminación led en la costanera, varias obras nuevas. Pero mirá la foto que tengo.

--¡Uh! Manu y Pepe disfrutando, como niños, en el Complejo Americano.

--Sí. Encontrar a dos jugadores de la Generación Dorada metiéndole al paddle no es cosa fácil amigo. A no ser que vayas a ese tremendo lugar de Monte.

--Me imagino el revuelo que deben haber causado.

--Jugaron uno contra uno, en alto nivel, ante la atenta mirada de muchos turistas que se portaron de manera muy respetuosa.

--Bien, pero ahora sí, vamos zarpando Juan, porque a vos ya se te hace la hora de prender el fuego.

--Es verdad. Nos vemos en una semana, José Luis.

--Dale, hasta el próximo domingo, y a seguir teniendo cuidado con el Covid. Nunca está de más recordarlo.