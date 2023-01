“Estamos desamparados”: en Noroeste, sin agua hace 40 días

“No podemos lavar la ropa, no podemos lavar los platos, no nos podemos higienizar, no podemos lavarnos los dientes. Estamos en una situación totalmente vulnerable y desamparados”.

Así describió Susana, una vecina del barrio Noroeste, el padecimiento que sufre junto a un grupo de vecinos desde mediados de diciembre: no cuentan con servicio de agua de red. Según indicó en diálogo con Panorama por LU2, el problema sucede en el área comprendida entre calles Chaco al 100 y Juan Molina al 1800.

Cansados de no encontrar respuestas ni soluciones paliativas por parte de la delegación Noroeste ni del intendente Gay, ayer por la tarde se manifestaron y cortaron Chaco al 600 con quema de cubiertas y tambores. “Nadie nos permite encontrar una solución a la falta de agua”, dijo Susana. Si el problema persiste, hoy se movilizarán nuevamente.

“No pedimos que nos regalen nada, porque acá todos trabajamos y podemos pagar nuestros servicios”, resaltó Susana.

La mujer contó que desde el 13 de diciembre “nos arreglamos como podemos” para pasar los intensos calores de pleno verano sin servicio de agua de red. “Yo compré un dispenser con un bidón de 20 litros de agua que sale 500 pesos. Es un gasto extra que no todos los vecinos estamos en condiciones de tener”, aseguró, al tiempo que indicó que esa cantidad limitada de agua no les permite realizar muchas de las tareas cotidianas de limpieza del hogar.

Pero quienes más se ven afectados por el problema son aquellos vecinos que padecen condiciones de salud. “Tenemos adultos mayores enfermos, niños, bebés enfermos. Tenemos pacientes oncológicos, tenemos pacientes con problemas cardiovasculares”, enumeró Susana.

Además contó que “se nos murió un vecino por la necesidad del agua. Tenía una enfermedad terminal y lo tuvieron que internar. Y lamentablemente nuestro vecino falleció”.

Estefanía, vecina de Susana, se mostró preocupada por la salud de su bebé de 8 meses, que está enfermo y “cuando levanta fiebre no sé como hacer para que baje”, ya que su pediatra recomienda que en esos casos “le de un bañito para bajarle la fiebre, pero no tenemos agua”.

“No puedo darle medicación a cada rato, es bebé”, continuó Estefanía. Y dijo que, ante ello, “tenemos que comprar bidones para bañarlo y es muy caro, si no viene algún compañero de trabajo de mi marido y nos trae agua, pero tenemos que estar molestando a toda la gente que conocemos para pedir un poco de agua”.

La vecina remarcó que “no se acercó nadie a darnos nada, ninguna solución”. Tras la manifestación de ayer prometieron que durante esta jornada se restauraría el servicio, pero “si hoy no se soluciona vamos a seguir, porque parece que nos toman el pelo”, aseguró Estefanía.

Dijo que se movilizarán en el mismo sitio que ayer, Chaco al 600, a eso de las 7 u 8 de la tarde, aunque no descartan la posibilidad de acercarse hasta avenida Colón “donde les moleste, para que nos den una solución”.

“Ya no sabemos qué hacer. Este fin de semana se viene una ola de calor. ¿Qué hacemos sin agua?”, cerró.