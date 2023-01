Qué pasa con la camiseta argentina con 3 estrellas en Bahía

Pasó más de un mes del día que Argentina levantó la Copa del Mundo de fútbol, en Qatar. La tercera. La fiebre mundialista sigue intacta, las redes continúan inundadas de imágenes que aluden a Messi, Scaloni y a la camiseta celeste y blanca.

A propósito: ¿se consigue la casaca nacional con las tres estrellas?

El modelo no cambió, pero el parche de campeón y esa insignia agregada, que alude a la consagración del 18 de diciembre, la hacen especial.

El sitio web oficial de Adidas tiene un "cartelito" titulado Próximamente disponible.

"Este producto está agotado. Suscríbete a nuestra newsletter y entérate antes que nadie de los próximos lanzamientos", añaden. Habrá que esperar...

Sí informan el valor: $ 22.999. Mientras que la versión vieja, de dos estrellas y sin parche, cuesta $ 16.999 y, lógicamente, tiene stock.

La firma alemana lanzó el flamante modelo el 26 de diciembre, aunque con una preventa online se agotó con antelación y no volvió a haber novedades.

En Bahía Blanca, los principales locales de venta de indumentaria deportiva, ubicados en pleno centro, contaron que no tienen la deseada camiseta y no solo eso: nunca la tuvieron.

Una de las explicaciones es que la marca no elaboró todavía las suficientes para la venta.

De hecho, llama la atención (o no tanto...) que el plantel nacional sub 20 que se encuentra disputando el Sudamericano en Colombia use indumentaria con dos estrellas: ropa de viaje, de entrenamiento y pre-game. Solo tienen la camiseta con las tres estrellas para los partidos.

Naturalmente, se puede conseguir la réplica en varios sectores de la ciudad.

Apenas habían pasado horas del título, las camisetas estilo imitación se podían conseguir a diferentes valores.

Actualmente, ronda los 5 a 7 mil pesos en la versión para adultos y los 4 mil para niños.

Hay más baratas, comprando por Internet y/o redes sociales, o en los puestos callejeros, pero la calidad cada vez es más baja.