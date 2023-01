Gran Hermano: Maxi abandonó la casa y en las redes denuncian fraude

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, programa conducido por Santiago del Moro. En una placa muy peleado, Nacho, Ariel y Maxi se jugaban la permanencia.

En el comienzo de la emisión, Del Moro habló con los nominados y Nacho expresó: “Tengo muchas ganas de seguir, me gustaría renovar el voto de confianza, confío mucho. Creo que desde el principio, lo mío fue un juego transparente, y tengo muchas ganas de seguir jugando, lo estoy disfrutando mucho”.

Por otro lado, al contar por qué quería permanecer en el juego, Maxi acotó: “La verdad es que tengo ganas de seguir a pesar de todo lo que se pudo haber visto. No fue fácil para mí por todas las cosas que pasé, espero que la gente en el balance de mis errores y defectos, puedan poner mis virtudes y que el saldo sea positivo. Entré a jugar, por ahí fui demasiado yo, pero me quedo tranquilo, ojalá que me apoyen así puedo seguir disfrutando de lo que queda”."Esta semana yo decía que estés el tiempo que estés, siempre es poco lo que dista, esa es mi sensación", cerró Ariel.

Poco antes de las 23, Santiago recibió a la escribana, que ocultaba el nombre del primer participante en quedar afuera de la placa. "El primer jugador que sale de placa, es Nacho", comunicó el conductor.

Finalmente a la medianoche, Del Moro invitó a la tribuna a hacer la cuenta regresiva para anunciar los resultados finales. En un clima de muchos nervios, el conductor nombró a Maxi como el nuevo eliminado ante la mirada de Ariel, que no pudo evitar romper en llanto. Con el 52 % de los votos, el cordobés tuvo que agarrar su valija y dejar la casa ante la mirada atónita de sus compañeros.

El resultado desató la furia entre los seguidores del ciclo de Telefe, quienes acusaron a la producción de fraude. “Estaba la madre de Maxi que vive en Córdoba. Pero no estaban los padres de Ariel que viven en Buenos Aires”, insinuó un tuit.

Desde la cuenta de LAM también cuestionaron el resultado de la votación con un meme: "No lo sé Rick”. Lo mismo tuiteó Pepe Ochoa, el panelista de Ángel de Brito, acusando directamente de “choreo”. (LN)