Falta de médicos en el Penna: "Somos 5 para cubrir siete días"

El Servicio de Emergencias del Hospital Penna se encuentra en una situación crítica. Los dedos de una mano alcanzan para contar los médicos que se reparten los siete días de la semana para atender una amplia demanda en la guardia externa, con remuneraciones realmente bajas, sumado a que ya no cuentan con guardia de pediatría y no parece haber soluciones factibles por parte de las autoridades.

Ese es el panorama que el médico neumonólogo Marcelo Mené, quien integra el reducido grupo de 5 profesionales que se dedican a la guardia externa, dio en diálogo con "Panorama" por LU2 para explicar los motivos de la manifestación que hoy se llevó a cabo en el ingreso al Penna por calle Necochea al 1200.

El médico explicó que los efectores que cubren turnos de guardia externa están sobrecargados. “Somos 5 profesionales para cubrir siete días de la semana en los que tenemos que realizar la evaluación de todos los pacientes que consultan por la guardia externa, ya sean códigos verdes, amarillos o rojos según la prioridad de atención de acuerdo a la patología”, dijo.

Y continuó: “No solo eso, sino que también atendemos la derivación de la zona. Somos un hospital interzonal, por lo que desde Tres Arroyos hasta Patagones lo que sería de mayor complejidad vendría al Hospital Penna. Además, atendemos la internación dentro de la misma guardia”.

Toda esa demanda, en ocasiones, no llega a estar cubierta por la falta de profesionales que se dediquen al servicio de emergencias. "Estamos viviendo situaciones realmente dramáticas”, advirtió Mené.

“Hoy hay días en que directamente no hay médicos. Está el servicio de enfermería y si viene un paciente que se está muriendo en la puerta de la guardia, lo tienen que entrar y no tienen médico que les dé una indicación, una orden para hacerle reanimación, medicación o lo que sea. Estamos trabajando a ese nivel de complejidad”, afirmó el médico.

Uno de los objetivos de la movilización de hoy es advertir a la sociedad de que pueden darse situaciones de este tipo: “Puede llegar con una emergencia y no ser atendido. Y que no pasen dos emergencias juntas porque no tenemos personal para atenderlo”.

Para el correcto funcionamiento de la guardia externa harían falta, como mínimo, 10 médicos, agregó Mené.

Al problema de las condiciones laborales, se le suma la parte económica. “El Penna en la guardia de 24 horas paga 32.873 pesos. Si uno lo compara con otro centro del sector público, el Municipal para un reemplazo de guardia paga 76 mil pesos. Más del doble”, señaló el médico.

Por eso es complejo conseguir nuevos profesionales. “Si yo le planteo ese panorama para que usted me dé una mano siendo médico viniendo a trabajar, lo más probable es que usted me diga que no”.

Mené dijo además que dentro del hospital hay médicos que están contratados con cargos de guardia, pero que no los ejercen.

“Estos reclamos vienen previo a la pandemia. Somos pocos médicos los que han atravesado el servicio de emergencias durante la pandemia. La pasamos como pudimos, no realmente como quisimos. La demanda en esos momentos fue brutal”, recordó.

“Ahora esto empeoró. Nunca tuvimos una mejora en cuanto a nuestras condiciones laborales, la demanda de los pacientes y la complejidad de la zona. Esto nunca tuvo un rumbo que veamos como esperanzador para solucionarlo”.

La situación fue planteada a la dirección actual del hospital, encabezada por Jorge Luis Moyano, así como a las dos gestiones anteriores.

La comisión directiva "planteó como posible solución desarrollar un consultorio externo que atienda de 8 a 16 horas para la demanda espontánea de códigos verdes, que son los pacientes de menor complejidad. Pero se necesitan más médicos. No es una solución factible", dijo Mené.