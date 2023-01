Axel Kicillof, sobre el uso del río Negro: "El reclamo es racional, lógico y justo"

Hernán Guercio hguercio@lanueva.com Periodista en La Nueva., LaNuevaWeb y LU2 Radio Bahía Blanca con casi 20 años de experiencia en el medio. Cubrió eventos políticos, sociales, artísticos y deportivos a nivel local, regional, nacional e internacional. Premio Caduceo 2018 por su labor periodística local.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó su compromiso de avanzar en un proyecto de provisión de agua para consumo humano y para riego a partir del río Negro, con destino a varios distritos de la región, calificó al reclamo de la Provincia como “racional, lógico y justo” y aseguró que no se está buscando quitarle recursos a otros territorios.

El apoyo del Ejecutivo bonaerense a la iniciativa, que a lo largo de los años ha tenido distintas versiones y modificaciones, pero en la que nunca se pudo avanzar al punto de determinar qué cupo del curso de agua le corresponde a la Provincia, se da luego de que no pudiera realizarse un encuentro entre los principales mandatarios de los territorios ribereños y que desde Neuquén y Río Negro solo se escucharan voces en contra.

Sin embargo, en diálogo con “La Nueva.”, Kicillof se mostró confiado en poder alcanzar un acuerdo con ambas provincias, lo que terminaría redundando en la concreción –con el tiempo- de un acueducto que provea agua para riego en Patagones y Villarino y, además, agua potable para Coronel Rosales y Bahía Blanca.

“Queremos acercar nuestra propuesta, que está basada en diversos estudios, además de las necesidades de los municipios involucrados: dar mayor certidumbre con respecto a la disponibilidad de agua, ya sea para el consumo de agua para las familias de un distrito como Bahía Blanca, como para el riego del sector productivo del sudoeste”, aseguró.

En ese sentido, recordó que la idea era llevar a cabo un encuentro en noviembre con sus pares de Río Negro y Neuquén, Arabella Carreras y Omar Gutiérrez, respectivamente, para avanzar con la definición del cupo de agua que le corresponde a Buenos Aires. Finalmente, y en medio de declaraciones públicas de funcionarios, legisladores, profesionales y demás de aquellas provincias en contra de la posibilidad, la reunión terminó por no llevarse a cabo.

“Se postergó, pero se va a hacer. Además, existe una autoridad de cuencas que también tiene que resolver sobre el uso del agua”, dijo el mandatario.

Kicillof señaló también que el uso de las aguas del río Negro en territorio bonaerense es una situación similar a la analogía del huevo y la gallina.

“Por ejemplo, para potenciar cultivos históricos como el ajo y la cebolla, que se practican en el sur de la provincia, es necesario el riego. Pero a veces no se hace la inversión necesaria porque no está el agua, y otras veces el agua no está porque no se hizo la inversión –aclaró-. Y ante esta situación, muchas veces terminan diciéndonos que estamos pidiendo mucha agua y muchos recursos, pero ni siquiera tenemos los proyectos”.

Por ello, consideró que es necesario llegar a un acuerdo con los restantes gobernadores para que “a medida que vayamos habilitando los proyectos, se vayan destrabando los recursos”.

“No estamos planteando algo desmedido ni injusto. Necesitamos disponer del recurso por ser una provincia que también tiene sus costas sobre el río Negro; nos corresponde –afirmó-. Uno puede protestar o rechazar algo que no tiene sentido, racionalidad, lógica o justicia; en este caso es racional, lógico y justo, así que vamos a poner nuestra posición sobre la mesa”.

La idea, añadió, es “llegar a un punto que sea razonable” para las tres provincias.

“No buscamos quitarle recursos a nadie, pero tampoco queremos que nos quiten lo que nos corresponde”, explicó.

Coparticipación

Kicillof aseguró que este tipo de proyectos, a lo que se suman las obras de infraestructura para sanear la situación del agua en Bahía Blanca o la construcción del segundo puente en la zona de la Circunvalación Norte de nuestra ciudad, contarán con los fondos para llevarse a cabo y tener continuidad en el tiempo.

“En 2022 tuvimos no tanto problemas de fondeo, sino algunas cuestiones vinculadas a aspectos técnicos –NdR: que provocaron que algunas obras se detuvieran, se ralenticen o se pospongan-. Esta vez los fondos van a estar, y pido perdón por la broma, si (Horacio) Rodríguez Larreta no se los lleva”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador calificó como“una cuestión grave” la resolución de la Corte Suprema que le restituye a la Ciudad de Buenos Aires el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables y recordó que la mayoría de las provincias argentinas está en contra de esta decisión.

“A esto se suma el juicio político, que es una cuestión de otra tesitura. El fallo de la Corte le está sacando dinero a 18 provincias para dárselo a la ciudad más rica de la Argentina. No tiene explicación ni justificación; es ilegal”, dijo

Kicillof aseguró que aguardaba que el máximo órgano de la Justicia argentina “tuviera la decencia” de no tomar esa decisión.

“Esto termina quitando recursos que iban a destinarse al agua en Bahía Blanca, la concreción de la autopista de la ruta 3 y a las necesidades que tenemos en infraestructura. La Provincia y el interior del país siempre estuvieron desfavorecidos respecto de la Capital Federal”, lamentó.

Hay cosas que habían quedado olvidadas por todos los gobiernos: es inconcebible que Bahía no tenga agua".

El gobernador dijo que “en CABA se discute el problema de las baldosas de la vereda, pero nosotros tenemos otras cuestiones, como seguir trabajando en ciencia y tecnología, caminos rurales, parques industriales o gasoductos”.

“Hay problemas estructurales de obra pública muy postergados. La provincia de Buenos Aires es la que peor está, porque en 1987 perdió 6 puntos de coparticipación y no los pudo recuperar: somos los que menos recursos tenemos por habitante y esto viene hace 40 años”, remarcó. Esta cuestión, reconoció, engloba a todos los gobiernos bonaerenses.

“Soy un detractor de las políticas neoliberales de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, pero no puedo decir que Vidal no haya sufrido la discriminación por parte de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

El gobernador bonaerense aseguró que “hay cosas de la Provincia que, por no ser de La Plata o del Conurbano, habían quedado muy olvidadas por todos los gobiernos”.

“Algunas son inconcebibles, como que Bahía Blanca tenga problemas de agua. Por supuesto que solucionar esto va a llevar tiempo y por eso no se comenzaba. Es una cuestión compleja, con obras multimillonarias de largo plazo; de cualquier manera, resolvimos emprenderlas, más allá de que los precios y los líos internacionales han generado contratiempos”, aclaró.

El mandatario bonaerense señaló también que “pronto voy a recorrer las obras que se están ejecutando en Bahía”, y destacó que no se trata de proyectos que se puedan concretar fácilmente, en el corto plazo.

“Allí, como en otras ciudades grandes del interior de la provincia, queremos dejar una transformación profunda”, señaló.

Verano

En cuanto a la actual temporada de verano, Kicillof señaló que la provincia de Buenos Aires es el principal destino de todo el país y aseguró que espera que sus destinos engloben más del 50% del volumen turístico nacional para el verano 2022/23.

“Contamos con una gran batería de posibilidades, ofertas y recursos turísticos. Es hermoso lo que está pasando, porque entendíamos que era muy difícil igualar o superar la temporada pasada. Pero entendíamos que este verano iba a ser imponente, y estamos observando como vamos batiendo récords”, manifestó.

En ese sentido, el gobernador bonaerense recordó que durante la temporada estival del año pasado, la provincia recibió más de 9 millones de turistas.

“Entonces, para esta ocasión, debimos prepararnos para las cuestiones sanitarias y de seguridad en todos los destinos turísticos. Por ello, también tenemos un Operativo Sol que supera a todos los anteriores, con 22 mil efectivos que hemos movilizado. A esto se suma la reciente sanción de la ley de Alcohol Cero”, explicó.

"En 2023 voy a ser el gobernador de Buenos Aires"

Kicillof aseguró que más allá de las posibilidades que se están barajando respecto de sus planes electorales para este año -incluso se lo nombra como posible precandidato a presidente por el Frente de Todos-, su intención es “trabajar intensamente para que el proyecto de provincia que tenemos” sea reelecto por cuatro años más.

“Por supuesto, falta mucho todavía. Estas son decisiones que estamos tomando y que van más allá de un período; después, si soy el candidato o no, lo resolverá la fuerza política”, manifestó.

Además, aclaró que durante este año –ocurra lo que ocurra en el ámbito electoral- será el gobernador de la Provincia.

“Es lo que corresponde, porque me han votado hasta diciembre del año 2023 para que me desempeñe en el cargo, con responsabilidad”, sostuvo.

Además, manifestó que no es una tarea sencilla dar a conocer “todo lo que estamos haciendo”, debido a la postura política que tienen algunos “medios de comunicación dominantes porteños”.

“Por ejemplo, lo que hemos hecho en materia de inversión educativa y hacía mucho tiempo que no se hacía. (La exgobernadora María Eugenia) Vidal hablada que tenía 400 obras escolares, cuando nosotros terminamos ya 5.000 y, además, inauguramos 130 escuelas nuevas en un año prácticamente, con otros dos de pandemia”, aseguró el gobernador.