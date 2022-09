Apple lanzó los iPhone 14: los costos y las innovaciones

La firma Apple Inc. presentó una nueva gama de modelos iPhone 14, con valores a partir de los 799 dólares, los cuales se estima podrían estar disponibles en la Argentina a principios de 2023.

El evento "Far Out" tuvo lugar en el teatro "Steve Jobs", en Cupertino, California, la sede de la compañía, donde el SEO, Tim Cook, mostró y explicó las nuevas características de esta versión y las funciones innovadoras que ofrecerá el dispositivo a los usuarios.

En la ocasión fueron presentadas las versiones iPhone 14 y iPhone 14 Plus con pantallas de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas, respectivamente, con el objetivo de lograr una mayor visualización de videos y juegos en smartphones.

Además, los nuevos modelos son capaces de enviar un mensaje de auxilio vía satélite durante una emergencia y con capacidad de detección de choques.

La cámara de 48 megapíxeles incrementa la calidad del color y la calidad de mejora de la capturas de pantalla, además de énfasis en los pequeños detalles, mientras que también tendrá un 49 por ciento más de captar imágenes con escasa iluminación.

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de los nuevos iPhone de funcionar sin tarjetas Sim, con datos y demás servicios de empresas telefónicas.

Los nuevos iPhone 14 pondrán a prueba la capacidad de Apple para seguir extrayendo dólares de su base de clientes relativamente acomodada, que ha seguido gastando frente a la creciente inflación pero no es inmune al debilitamiento de la economía.

El iPhone 14 Plus tendrá una pantalla más grande, como los modelos iPhone Pro, pero el mismo chip de procesador A15 que el 13 anterior.

Los nuevos modelos estarán disponibles en Estados Unidos A partir del viernes 16 de septiembre. Los modelos iPhone 14 y 14 plus pueden solicitarse en forma anticipada desde este viernes 9 de septiembre, aunque los primeros estarán disponibles a partir del 15 y los segundos desde el 7 de octubre. Mientras el iPhone 14 costará U$S 799, el iPhone 14 Plus podrá conseguirse a partir de los U$ S899.

Las otras versiones disponibles serán el iPhone 14 Pro (U$S999) y el iPhone 14 Pro Max (U$S1099), en tonalidades oscura, plateada, dorada y negro espacial, mientras que podrán almacenar 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Los modelos más caros serán los iPhone Pro 1TB, por U$S 1.499, y el iPhone Pro Max por 1.599 dólares.

Nuevos Apple Watchs

Apple también presentó un trío de nuevos Apple Watch, incluyendo un nuevo modelo Watch Ultra dirigido a los deportes extremos y al buceo.

El Ultra tiene una batería más grande para durar en pruebas como los triatlones y una mejor resistencia al agua y a la temperatura para funcionar en entornos exteriores, así como un mejor seguimiento GPS para los deportes.

Los nuevos relojes incluyen un modelo económico mejorado llamado SE y un Serie 8 con detección de colisiones y modo de bajo consumo para una duración de la batería de 36 horas.

El Serie 8 con móvil costará a partir de 499 dólares y el SE, a partir de 299 dólares con celular.

El Ultra, que incluye móvil en su modelo básico, comenzará en 799 dólares y estará disponible el 23 de septiembre.

Si bien no hay fecha ni precios oficiales para la disponibilidad en la Argentina, se estima que será similar a la presentación de iPhone 13, alrededor de cuatro meses después de su anuncio mundial. (NA)