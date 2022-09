"Una sociedad que no cree en la Justicia no puede desarrollarse en paz"

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, propuso crear un Código de Ética en la Justicia para tratar de mejorar la imagen de ese poder frente a la sociedad.

"Más del 70% de los argentinos desconfiamos del sistema judicial y es gravísimo. Una sociedad que no confía en que se puede hacer justicia, no puede desarrollarse en paz e incluso económicamente. Claramente tenemos que resolver en trabajar esa falta de confianza en la Justicia", dijo De la Torre, en diálogo con LU2 y de visita en nuestra ciudad.

Aclaró que cuando se refiere a "desconfiamos" no es porque ella lo siente así sino que se incluye como una argentina más.

"Yo confío en que tiene solución. Entiendo que algunos pocos pueden generar ruido, pero a medida que voy recorriendo me encuentro con más gente valiosa, que son los silenciosos. Yo propongo generar un Código de Ética, como existe en la provincia de Córdoba y en otros lugares del mundo. El juez debe ser y parecer para que la sociedad crea en la Justicia", insistió.

La abogada, por otro lado, opinó en contra de la posibilidad de elegir magistrados por la via del voto popular, primero porque es inconstitucional y, en caso de reformarlo, tampoco sería una solución.

"Si ya tenemos los problemas que tenemos cuando votamos gente cada 4 años que nos promete cosas y después no cumple, no quiero tener jueces a merced de la opinión pública, porque al final de cuentas ya no estarán a merced de la política sino de la opinión pública, necesitamos jueces que respeten la ley, que deben trascender y ser transversales a las coyunturas", explicó.

"Mirando otro canal"

Más allá de repudiar y calificar como "una barbaridad" el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, De la Torre consideró que existe en la gente un estado de crispación que tiene que ver con muchos factores, pero principalmente "con ver un gobierno de espaldas a la sociedad".

"Más que pensar en nuevas leyes lo que tenemos que trabajar en cómo se le resuelven los problemas a la gente, de inflación, que el dólar soja no alcanza, un plan integral económico que dé vuelta a la Argentina en poco tiempo, como trabajamos en los índices de desocupación y en el problema de la pobreza. Acá la gente está preocupada por llegar a fin de mes y el gobierno, como siempre, está mirando otro canal", sentenció.

Por último, rechazó la posibilidad de crear una ley antiodio.

"Tenemos una economía muy resquebrajada, gente que descree de este gobierno que sistemáticamente miente y ahora la solución es coartar la libertad de expresión. No pasa por ahí, ha que resolver la raiz de los problemas", finalizó.

udicial no solo está para resolver el problema de la gente sino para controlar a los otros dos poderes, principalmente al Ejecutivo, que tiene mayor poder.