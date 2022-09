Los trabajadores de la sanidad celebraron su día dignificando la profesión

Con esmero y pasión. Así celebraron su día los trabajadores de la sanidad en Bahía Blanca. Y nada mejor que la opinión de los profesionales con varios años de antigüedad.

"Soy circulante de quirófano, asisto a las cirugías como parte de la preparación previa. Desde afuera acompañamos a los profesionales vestidos de verde y respondemos ante una urgencia. Nos encargamos de la parte mecánica. Llevo 9 años como circulante, pero ingresé en 1992. Al principio era enfermera de recién nacidos sanos; luego estuve en Neonatología y en Pediatría y Ginecología, por lo que hice todo el circuito dentro del hospital", dijo Paulina Vega, enfermera del Hospital Italiano, con 30 años de profesión.

"En el fondo somos samaritanas porque hay que sentirlo de alma. Más allá del título se trata de convivir con el dolor, ayudar a la persona que lo necesita", señaló.

"Llevo 30 años afiliada al sindicato. Estoy muy conforme y agradecida con todo lo que me brindaron. Valoro la asistencia a mis hijos cuando eran chicos y el valor de una buena obra social", remarcó.

Por su parte, Betiana Arévalo, mucama del Hospital Español, lleva 16 años ejerciendo como mucama.

"Trato de aportar lo mejor en este ambiente donde lo primordial es la salud. En el Hospital tenemos todas las comodidades", subrayó Betiana.

"El sindicato me ha respaldado siempre, son muy serviciales y han mostrado predisposición, con un buena atención en general".

Asimismo, Leticia López, mucama del HAM (Hospital de la Asociación Médica), acumula 11 años en el rubro.

"Habitualmente trabajo en el segundo piso, sector de cirugía y realizo la limpieza de ese lugar. Me gusta el trabajo, me siento cómoda. Al principio me costó un poco agarrarle la mano, pero considero que es algo normal", indicó.

"Me siento acompañada en todo momento. El gremio respondió cuando lo necesité, estuvo presente. Sin dudas hay cosas que se pueden mejorar, pero en líneas generales estoy conforme".

Para Gabriel Vidal, a cargo del mantenimiento del Hospital Español, la clave pasa por ser responsable.

"Son 31 años trabajando en mantenimiento general, la parte interna del edificio en todas sus áreas. Mi especialidad es la pintura, pero también he realizado otros trabajos. Hice horarios rotativos y ahora, tras la pandemia, estoy de 22 a 6. La postura del taller es aplicar calidad de trabajo e ir mejorando lo que se hizo", contó.

"Tengo 31 años de afiliado a ATSA y sigo porque las prestaciones han sido de gran ayuda. Hugo es un hombre trabajador hecho y derecho, que se preocupa por su gente", afirmó.

Por su parte, Mabel Novoa es enfermera de Neonatología del Hospital Italiano.

"Son 37 años de servicio. Ingresé a Neonatología con 20 y fue mi primer y único trabajo. Cuando era chica mi madre me regaló el libro 'Oficios de Catalina', que trataba sobre una niña que soñaba con ser azafata, costurera, maestra jardinera y enfermera. Allí me detuve porque veía cómo cuidaba a los bebés de todos los colores que estaban sobre una mesa", contó.

"A los 5 años ya sabía qué quería hacer. Superé las trabas, logré estudiar en el Hospital Municipal (Cruz Roja) y me recibí en 1985. Un año después comencé a ejercer en el Italiano, donde siempre trato de rescatar lo positivo. He recibido mucho reconocimiento de parte de la gente", aseguró Mabel.

Taller de Violencia Simbólica y Laboral

ATSA Bahía Blanca agradece la presencia de quienes fueron parte del taller de Violencia Simbólica y Laboral, que fue organizado por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género. Hubo una gran asistencia de personas que participaron activamente del mismo. La disertación estuvo a cargo de la doctora Fernanda Petersen.

Por otra parte, ATSA Bahía Blanca también invita a sus afiliados a participar, el venidero jueves 29 de este mes, a partir de las 14, de una Jornada de Infectología. La misma tendrá lugar en la Biblioteca Rivadavia.