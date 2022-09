Almuerzo, baile, sorteos y anécdotas: un día con los jubilados

“Los jubilados volvieron a iluminar nuestra sede. Se hicieron sentir y nos hicieron pasar un día maravilloso”.

Más de 450 jubilados se dieron cita en el SUM de la Asociación Empleados de Comercio, donde se celebró el Día del Jubilado. El reencuentro, según dijo Miguel Aolita, secretario general de gremio mercantil, colmó todas las expectativas.

“Verlos contentos es lo mejor que nos puede pasar. Me agradecían porque volvieron las fiestas, pero para nosotros es un reconocimiento porque son parte del patrimonio histórico”.

La atención durante el almuerzo estuvo a cargo de personal del Hospital Matera, trabajadores de la administración de la obra social, delegados y empleados del predio y OSECAC.

“Alejandro Vázquez, delegado del gremio, hizo más de mil empanadas. Causó tanta sensación que los jubilados se llevaron su número de teléfono”.

Además de un show musical animado por Gastón Ferrer y el baile tradicional, momentos emotivos se vivieron durante el sorteo de los premios.

“Los viejitos me sacaron todo (risas). Arrancamos con 30 premios y un televisor de 32 pulgadas, pero en medio del sorteo me preguntaban para cuándo volvían los viajes de turismo, algo que ya está establecido desde hace meses. Para el 13 de noviembre tenemos un viaje programado a Tafí del Valle”, contó.

“Una jubilada preguntó si iba a sortear un viaje y no tuve más opción que consultar con el secretario de Turismo. Enseguida armamos dos sobres y sorteamos dos viajes para cuatro personas. Envalentonado con la euforia de los jubilados también decidí, con el compromiso del tesorero, agregar cinco voucher de 10 mil pesos”, subrayó.

Una de las anécdotas de la fiesta ocurrió cuando uno de los jubilados se acercó a Aolita para donar los 10 mil pesos ganados en el sorteo.

“Estuve internado en el Hospital Matera durante la pandemia. Enfermeras y mucamas lo trataron de maravillas; por eso quiso agradecer donando el dinero. Gestos así te movilizan”, dijo Aolita.

“Y un compañero jubilado (Daniel Potenar) me preguntó por mi hijo Franco y me contó que su hijo, cuando tenía 13 años, pasó por el mismo cuadro de situación (leucemia) y hoy es un adulto de 47 con hijo y otro que está esperando su mujer. Me llenó de una energía tremenda; otros me contaron de las cadenas de oraciones”.

También se reconoció a una afiliada de 1969 y a otra que cumplió 96 años.

“A Guillermo Herrera, compañero jubilado y periodista en radio América (folklore) lo destacamos por su trayectoria. Hace poco el CD lo nombró Personalidad Destacada de la Ciudad de Bahía Blanca”, manifestó.