La madre de Sofía Herrera insiste en que su hija está en San Juan y pidió que se haga una prueba de ADN

María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera, la niña desaparecida hace 15 años en Río Grande, decidió pedir que se haga un cotejo de ADN a una adolescente con residencia en San Juan que sospecha que podría ser su hija. Así lo confirmó la mujer luego de participar de un encuentro el viernes con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

Se trata de una pista que había sido desestimada por la Justicia de Río Grande días atrás, debido a que las personas allegadas a esa joven habrían presentado los papeles que acreditaban su procedencia y fecha de nacimiento dos meses después que Sofía.

Sin embargo, Delgado está muy convencida esta vez: es el primer caso que realmente le despierta dudas desde la desaparición de su hija el el 28 de septiembre de 2008. "Tiene 17 años, la misma edad que tendría ahora Sofía. Cumple uno o dos meses después, pero es muy parecida, es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sofi”, dijo en diálogo con Clarín.

Ante su inconformidad con la decisión de la Justicia, insistió con su pedido a Aníbal Fernández durante la reunión a la que fue invitada junto a familiares de otros jóvenes que son buscados a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Según relató a Radio Fueguina, Delgado le solicitó al ministro que se realice la prueba de ADN y “dijo que no había ningún problema, que se iba a pedir. Quedamos en contacto", aseguró.

Delgado se enteró del caso por una vecina de aquella provincia: “Me llamó, me dijo que ella siempre tuvo dudas desde que era chiquita, porque llegó a vivir a ese lugar más o menos a los tres o cuatro años”. Sin embargo, dijo Delgado, no había hablado hasta ahora porque "el marido le había dicho que no se meta en líos".

La propia mamá de Sofía suele recibir y enviar a la Justicia fotos y documentación de casos que podrían tratarse de su hija, que le llegan a través de personas particulares u organizaciones como Missing Children. “Se dan cuenta que la nena tiene un parecido, tiene más o menos la misma edad, ya nos ha pasado en muchísimos casos con chiquitas que se parecen", contó.

En su encuentro con el ministro de Seguridad la mujer hizo extensivo el pedido para que se agilice también la búsqueda del ciudadano José Dagoberto Díaz Águila, de apodo “Espanta la Virgen”, único acusado en la investigación.

Desaparición de Sofía

El 28 de septiembre de 2008 los Herrera y amigos iban a pasar el día en un camping situado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3 de Río Grande. En dos autos ambas familias llegaron ante la posibilidad de disfrutar la tarde allí, pero ese día la historia quedó atravesada.

Sofía, que tenía tan solo 3 años, se separó unos instantes de su familia mientras ellos bajaban las cosas del auto, pero desde ese momento lamentablemente nadie más volvió a saber de ella.

Desde ese momento y con profunda tristeza las calles, los medios de comunicación y luego las redes sociales se invadieron con las imágenes de Sofía y sus identikits actualizados.

Este caso generó a elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares llamado Alerta Sofía, lo que también derivó en que las autoridades nacionales pusieran en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos: 08002227634 y el sitio web www.sofiaherrera.com.ar.