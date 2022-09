Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juanita Viale volvieron a la televisión la semana pasada a la pantalla de El Trece, tras varios meses de negociaciones entre la emisora y Story Lab, la productora encabezada por Nacho Viale y Diego Palacio. Este año, el programa cuenta con un estudio nuevo y una escenografía de 360 grados que brindará una experiencia más inmersiva para el público.

“Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó Mirtha, elegante como siempre y emocionada como nunca en el comienzo de su clásico programa. “Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología”, agregó muy emocionada la conductora.

Hoy se emitirá el ciclo La Noche de Mirtha a las 21.30, con una "mesaza" de figuras relacionadas al mundo de la política y espectáculo. En esta oportunidad, invitaron a Patricia Bullrich, la presidenta del partido PRO; Luis Majul, el conductor de LN+; Marcelo Polino, el periodista de espectáculos; el influencer Santiago Maratea; y la modelo Karina Jelinek.

Mirtha Legrand.

Mientras que por Telefe llega un nuevo programa de PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff a partir de las 22.15. En su sexta temporada, el conductor tendrá como invitados al streamer Coscu; el rapero y freestyler LIT Killah; la reconocida actriz Mirta Busnelli; el exfutbolista Sebastián “Loco” Abreu; y la modelo y conductora Sofía Zámolo.

PH, Podemos hablar.

Mañana domingo, se llevará a cabo el segundo programa de Almorzando con Juana a partir de las 13.45 por El Trece. En esta emisión, Juanita compartirá la mesa con el actor chileno Benjamín Vicuña; el artista y coreógrafo Flavio Mendoza; el exjugador Leonardo Ponzio; y la periodista Guadalupe Vázquez.

Juana Viale en su primer programa.

La semana pasada, Viale expresó sus nervios al regresar a la televisión: “Buenas, buenas… El primer programa de mi ciclo Almorzando con Juana. Bienvenidos a todos del otro lado. Sé que había mucha expectativa por mi regreso. Soy un nervio caminando, pero estoy muy feliz de estar acá”. (Teleshow)