Liga Argentina: Villa Mitre tendrá que esperar un poco más a "los extranjeros"

Los cuatro jugadores que aguarda Villa Mitre para completar el plantel que se prepara para la Liga Argentina 2022-23, tendrán para varios días más jugando fuera del país.

Javier Bollo y Álvaro Chervo por un lado y Federico Harina y Valentín Duvanced por otro, continúan compitiendo en las ligas de Ecuador y ascenso de Uruguay respectivamente.

Los dos primeros atraviesan un presente inmejorable con Leones de Riobamba, club que fue el mejor de la fase regular (récord de 14 ganados y 6 derrotas) y que desde mañana iniciará los cuartos de final ante Portoviejo BC.

Leones es dirigido por el entrenador bahiense Gastón Fernández.

La liga ecuatoriana, denominada Liga BasquetPro cuenta con otros argentinos como Jorge Banegas, Alejo Montes (Monte Hermoso Basket), Martín Chervo y Franco Borsellino, entre otros.

La permanencia

El fin de semana marcó un momento crítico para San Telmo Rápido Sport en el torneo Metropolitano (segunda división) del básquetbol uruguayo.

Allí juegan juegan como refuerzos el escolta reginense Federico Harina y el alero bahienses Valentín Duvanced.

Ambos permanecerán en el "Metro" unos días más ya que San Telmo perdió el segundo partido en su serie ante Verdirrojo y deberá afrontar la permanencia. El rival surgirá de la serie que animan Stockolmo y Olivol Mundial, que está igualada en uno y tendrá su tercer capítulo el jueves venidero.

Sigue la preparación

Más allá de no contar con los citados cuatro jugadores, algo lógicamente previsto y acordado en la planificación, el plantel de Villa Mitre continúa con la preparación bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Lisandro De Tomasi. En un staff técnico que se completa con el asistente Andrés Larrasolo (ex DT de 9 de Julio) y el preparador físico Bernardo Montes (ex Liniers).

Entre otros trabajan Jano Martínez, Bruno Pallotti, Jamaal Levy, Ignacio Alem, Fausto Depaoli, Juan Ignacio Tizza, Valentín Rubial, Julián Gryszczuk, Manuel Iglesias, Gerónimo Stach y Joaquín Margiotta.