Augusto Meneses, otro bahiense que convive con la selección argentina de básquetbol

“Parte del equipo está en el gimnasio, después almuerzo, descanso por la tarde y se entrena a las 17, ya para enfocarse en el juego”.

El bahiense Augusto Meneses le contó a “La Nueva” la rutina de la selección argentina, el día previo al debut en la AmeriCup que se desarrolla en Recife, Brasil.

“Estoy como jefe de equipo, desde la concentración del plantel en Mar del Plata. En realidad, es algo similar a lo que estaba haciendo en Bahía Basket”, explicó Augusto.

Meneses, trabajando en el Dow.

De esta manera quedaron tres bahienses trabajando con la Selección, tras la salida del técnico Néstor García y con la continuidad de los kinesiólogos Paulo Maccari y Leandro Amigo.

Argentina debutará mañana a las 13.40 ante Islas Vírgenes.

—¿Cómo estás viviendo todo esto?

—Estoy intentando enfocarme en hacer mi trabajo, muy metido en lo mío, en pleno proceso de adaptación, dando una mano en lo que puedo. Sólo quiero ayudar, que todos se sientan cómodos, no falte nada y tengan las cosas en tiempo y forma. Me lo están facilitando mucho tanto el staff técnico como los jugadores. La verdad que lo vivo de manera normal.

—Últimamente estás descubriendo un mundo diferente.

—La verdad que sí. Siempre estoy intentando sacar un poquito de cada lado por donde paso. Mucho de aprender y siempre dispuesto a mejorar.

—A diferencia de cualquier jefe de equipo, imagino que tu recorrido como jugador, profe y entrenador te suma para ser más completo en un todo, ¿no?

—La verdad que soy un agradecido por esta posibilidad. Estar en la Selección es otra cosa. Y estoy tratando de aprovecharlo. En algún punto siempre está bueno ser del palo, para entender un poco las necesidades de todos los integrantes. Suma. Espero que mi aporte sea de valor.

—Y estarás durmiendo poco, je.

—La dinámica del día a día está pensada para que los jugadores trabajen y estén plenos para la competencia. Intentando que no se escape nada. Hay momentos para relajar y desenchufarse un poco, pero también se entiende que todos necesitamos rendir; cada uno tiene su parte.

—¿Qué queda del Meneses jugador?

—Vas a tener que conseguir una camiseta como la que tenía Sastre en la nota.

—Contame.

—La realidad es que quiero seguir jugando. No sé ahora qué será de mi vida y cuánta disponibilidad tendré. Sportivo, por suerte, me aceptó la flexibilidad para jugar en Primera. Napostá no, y es entendible, porque están con un proyecto más serio que años anteriores, por eso tampoco quise comprometerlos y les dije que prefería dar un paso al costado. Mi amor por el club lo tendré siempre y la decisión fue personal. Estoy agradecido con Seba (Aleksoski), con mis compañeros y con los dirigentes, quienes me brindaron su apoyo para tomar la decisión.

—¡Tu cabeza debe ser una licuadora con tantos cambios!

—Fue un mes extraño. Está bueno procesar los cambios y, básicamente, estoy intentando encontrar lo que voy a hacer, además de disfrutar el desafío.

Como jugador tuvo la oportunidad de integrar tres selecciones bahienses: dos de infantiles y una de cadetes. Hoy vuelve a estar en un seleccionado, el más importante, siendo el mismo Augusto Meneses jugador, profe, entrenador y, ahora, jefe de equipo.