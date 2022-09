Argentina se reacomoda y "espía" lo que pasa hoy en la AmeriCup, a la espera del debut de mañana

El seleccionado argentino de básquetbol debutará mañana (hoy tiene libre) en la AmeriCup, que se llevará a cabo en la ciudad de Recife (Brasil).

Argentina, con el debut del cordobés Pablo Prigioni como DT (en reemplazo de Néstor "Che" García), enfrentará mañana a Islas Vírgenes, a partir de las 13.40, por el grupo B.

En tanto, también mañana, a las 11.10, por el mismo grupo B, se medirán República Dominicana-Puerto Rico.

El torneo se extenderá hasta el domingo 11, desarrollándose en el el Arena Geraldao Magalhaes.

Hoy, por el grupo A, se medirán Uruguay (dirigido por el DT argentino Rubén Magnano) y Colombia, desde las 13.40.

En el quinteto celeste se alistarán, entre otros, el alero Joaquín Rodríguez (Obras Basket), el armador Luciano Parodi y el veterano interno Esteban Batista (ex San Lorenzo).

Mientras que, desde las 20.10, se enfrentarán el local Brasil y Canadá.

Por el carácter de anfitrión y aún sin algunos de sus mejores jugadores como Bruno Caboclo (tendrá una prueba para alistarse en los Boston Celtics de la NBA), el representativo brasileño asoma como candidato a quedarse con el trofeo.

El equipo que conduce Gustavo Conti tendrá como valores más destacados al experimentado base Marcelinho Huertas (Lenovo Tenerife, España); al escolta Didí Louzada (de último paso por Portland Blazers de la NBA); al alero Leo Meindl (Fuenlabrada, España) y al pivote Augusto Lima (Unicaja Málaga, España), entre otros.

Por su lado, el combinado canadiense llegó a territorio brasileño con un plantel completamente diferente al que está utilizando en las ventanas clasificatorias, rumbo a la Copa del Mundo 2023.

El conjunto que lidera invicto la zona E de la clasificación mundialista ni siquiera tendrá al DT principal, Nick Nurse, y apenas un integrante del mundo NBA: el alero Dalano Banton (Toronto Raptors).

Por la zona C, en tanto, a las 11.10, Venezuela, bajo la dirección del entrenador argentino Fernando Duró (ex Olímpico de La Banda), iniciará su camino ante Panamá.

El combinado vinotinto, de muy buena eliminatoria camino a la Copa del Mundo 2023, presentará bajas, ya que no fueron convocados, entre otros, los reconocidos Michael Carreras, Garly Sojo, Gregory Vargas, Néstor Colmenares y Heissler Guillent.

En el listado figuran los aleros José Ascanio (ex Quimsa de Santiago del Estero) y Edgar Martínez (ex Argentino de Junìn), además del interno Windi Graterol (ex Boca Juniors).

El restante partido lo animarán México-Estados Unidos, a las 17.40.