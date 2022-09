Messi le dio la victoria a PSG y avisó que ya se puso en "modo Selección"

Lionel Messi anotó esta tarde el único tanto del triunfo del París Saint Germain (PSG) sobre Olympique Lyon, en condición de visitante y por 1-0, resultado que le permitió afirmarse como líder de la Liga I francesa, al disputarse la octava fecha.



El crack rosarino, de 35 años, señaló la diferencia en favor de los dirigidos por el DT Christophe Galtier, a los 5 minutos de la primera mitad.

Tras el encuentro, Messi realizó una publicación en su Instagram, pensando en lo que se viene con la Selección.

"Triunfo importante antes de los partidos con la Selección", publicó Lío en relación a los duelos ante Honduras en Miami (Hard Rock Stadium) el 23 de septiembre y el 27 frente a Jamaica en New Jersey, Nueva York (Red Bull Arena).



Con el de hoy, Messi reúne 4 conquistas en 8 presentaciones en el actual certamen liguero, en el que PSG encabeza las posiciones con 22 unidades, producto de 7 triunfos y una igualdad.



Además, Messi acumula un gol en la Liga de Campeones de Europa, luego de haber marcado el pasado miércoles en la victoria 3-1 sobre Maccabi Haifa, en Israel, en cotejo por el grupo H de la competencia continental.



París Saint Germain sumó su cuarta victoria consecutiva y le sacó dos puntos de diferencia al Olympique Marsella, que hoy mostró el concurso del defensor Leonardo Balerdi (ex Boca Juniors), en el empate 1-1 con Rennes.



En Olympique Lyon, en tanto, se desempeñó desde el comienzo el lateral Nicolás Tagliafico (ex Independiente), quien arrancó como titular en el elenco del DT neerlandés Peter Bosz, que reúne 13 unidades.



La nota curiosa de la jornada se dio en el partido que Angers superó como visitante al Niza, por 1-0. Cuando apenas se disputaban 9 segundos, el árbitro Bastien Dechepy le aplicó tarjeta roja al defensor guayanés Jeanclair Todibo, del Niza, según reflejó Flashscore.



Lens, con la actuación del zaguero central Facundo Medina (ex Talleres de Córdoba), empató 0-0 como visitante del Nantes.



Además se produjeron hoy estos resultados: Brest 0-Ajaccio 1; Clermont 1-Troyes 3; Reims 0-Mónaco 3.



En los adelantos del fin de semana, en tanto, los marcadores fueron los siguientes: Auxerre 1-Lorient 3; Lille 2-Toulouse 1; Montpellier 2-Racing Estrasburgo 1



Principales posiciones: PSG 22 puntos; Olympique Marsella 20; Lorient 19; Lens 18; Mónaco 14; Olympique Lyon y Lille 13; Rennes y Montpellier 12



Principales goleadores: Neymar (Brasil/PSG) 8 goles; Kylian Mbappé (PSG) 7; Teremas Moffi (Nigeria/Lorient) 6; Folarin Balogun (Inglaterra/Reims), Jonathan David (Canadá/Lille) y Florian Sotoca (Lens) 5.