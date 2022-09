Falsas denuncias: la concejala Rodríguez afirmó que "la violencia no tiene género"

La concejala por Avanza Libertad Valeria Rodríguez reafirmó su postura en relación a las falsas denuncias por violencia de género luego de que la ONG “Creer, Sí” la cruzara a través de un comunicado en el que calificó a esa expresión como un “mito” y una “falacia”.

“El día internacional de las falsas denuncias se estableció para también hablar de la otra cara del flagelo de la violencia de género”, afirmó Rodríguez en diálogo con La Nueva. Es que el 9 de septiembre la edil de Avanza Libertad hizo un posteo en su cuenta de Twitter sobre el Día de las falsas denuncias, en el que invitaba a sus seguidores a alzar su voz contra estos hechos; días después, la organización, que trabaja la problemática del abuso sexual infantil, publicó un comunicado en relación a esa expresión.

En el texto, “Creer, Sí” argumentó que hablar de falsas denuncias ayuda a encubrir a “un sector machista y patriarcal de la sociedad que pretende conservar la dominación y poder de los hombres sobre el sometimiento de las mujeres, niñas y adolescentes”. Además, señaló que el término contribuye a proteger a los abusadores, perpetuar el delito, desproteger a las víctimas y confundir a la opinión pública.

Como respuesta, la concejala libertaria afirmó que las falsas denuncias son “la otra cara de la moneda” de los hechos de violencia y aseguró que la sociedad “tiene que aprehender, con 'h', que la violencia no tiene género”.

“En la violencia no existe el respeto, no hay amor. Es un comportamiento alienado que pasa desde conducta tóxicas a patológicas hasta delito: acoso, abuso y homicidio”, sostuvo Rodríguez.

En referencia a “Creer, Sí”, la mujer reconoció el trabajo de las organizaciones que se dedican a “contener y asesorar a las víctimas de violencia contra la integridad sexual”.

Según la concejala, la ayuda brindada por estas entidades es “una cara de la moneda”, ya que animan a las víctimas a denunciar en un contexto donde “el tabú, la vergüenza y lo peor, el miedo, más una burocracia injustificada para tales casos, hace que no se hagan denuncias”.

“La otra cara de la moneda es la falsa denuncia”, continuó.

“La falsa denuncia es una violencia contra la integridad moral y atenta del mismo modo contra nuestro derecho a la libertad y a la justicia", aseguró Rodríguez. Luego, remarcó que "lo que sucede en estos casos es que no hay debido proceso".

Al respecto, dijo que “la representación de la justicia como una figura de mujer que tiene una banda en los ojos, no quiere decir que es ciega y que su género es femenino. Quiere decir que todos somos iguales ante la Ley”.

“En una sociedad fanatizada, violenta y alienada, los límites tienen que ser claros, no difusos. La libertad está en la base de toda sociedad madura, sana y amorosa. Cuando no hay justicia, cuando no hay seguridad y cuando hay fragmentación no solo se fragilizan nuestros vínculos personales sino además nuestra cultura democrática”, concluyó.