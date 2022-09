Reclamos por demoras en causas: "Hay una gran cantidad y los recursos son escasos", dijo el fiscal general

Algunas horas después de una manifestación realizada por familiares de víctimas de delitos sexuales, quienes reclamaron por supuestas demoras en el tratamiento de las causas, el fiscal general Juan Pablo Fernández indicó que el Ministerio Público atiende una gran cantidad de casos a lo largo del año y que los recursos disponibles resultan insuficientes.

Al mismo tiempo, y en el marco de esa delicada situación, destacó el trabajo que realiza el personal de las tres unidades fiscales abocadas a la temática.

“En materia de delitos sexuales y violencia de género la demanda es mucha. Hay una gran cantidad de causas que se inician todos los años y los recursos son escasos. En este sentido, estamos en una guerra contra el delito en la cual nos mandan a combatir con una cortaplumas oxidada", destacó Fernández en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "los recursos son limitados y hacemos lo que podemos dentro de esta problemática, donde la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta que pueden dar tres unidades fiscales".

Uno de los reclamos realizados frente al edificio ubicado en la primera cuadra de calle Moreno tuvo que ver con las demoras en la fijación de pericias, fundamentalmente de naturaleza psicológica.

"En esa materia estuvimos más de dos con un perito psicólogo menos, lo que, obviamente, hace que existan tiempos alongados en la capacidad de respuesta, porque un solo perito no puede dar respuesta a más de 3 mil causas y abastecer los requerimientos de tres fiscalías. Hace poco se incorporó un perito más, lo que va a permitir un acortamiento en los plazos de espera en las diligencias periciales, pero aún así los recursos siguen siendo insuficientes".

Fernández señaló en este sentido que "son fiscalías que trabajan muchísimo. Todos los días hay causas que se elevan a juicio y también hay debates que se realizan en esta materia, con condenas muy severas. El trabajo se ve, la gente lo hace con una dedicación y esfuerzo muchas veces sobrehumano. Están más horas del horario hábil, incluso los fiscales preparan los juicios los fines de semana o días feriados. En lineas generales, estamos satisfechos con la respuesta que damos en función de los escasos recursos que disponemos".

"Por supuesto que para la persona que está esperando una resolución determinada esto no lo satisface. Muchas veces esa resolución favorable no llega, pero no porque no se haya trabajado o no se hayan tenido los recursos, sino que en algunas ocasiones la prueba no ha rendido", aclaró.

Finalmente, resaltó que en el departamento judicial "hace años que faltan 6 agentes fiscales (5 de mayores y uno de responsabilidad penal juvenil), además de empleados y funcionarios. La dotación del personal es escasa y muchas veces existen bajas producto de licencias y enfermedades".