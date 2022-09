Covatti volvió a acelerar: "Giré muy bien y sin molestias, como si nunca me hubiese bajado"

Mejor de lo esperado resultó el reencuentro del pringlense Nicolás Covatti con su moto, tras el duro accidente sufrido en mayo pasado en Nagyhalasz, Hungría, cuando afrontaba la carrera clasificatoria del Campeonato Europeo de Speedway.

Nico volvió a acelerar el pasado fin de semana en una pista de Eslovenia, donde su hizo presente a fin de probar su estado físico y, especialmente, corroborar el estado de su tobillo derecho, el cual debió ser operado producto de la fractura sufrida entonces.

Tras acelerar unas cuantas vueltas, el piloto italo-argentino se llevó una grata sorpresa: "Fue como si nunca me hubiese bajado de la moto, realmente muy bien", comentó.

"Me pude volver a subir a la moto después de lo ocurrido en mayo y todo resultó muy positivo, ya que no noté ninguna diferencia a cómo me sentía cuando estaba andando previo al accidente. Así que físicamente fue excelente y con el pie muy bien. Giré sin molestias", expresó Covatti.

"Más allá que las condiciones de pista no eran del todo buenas, lo importante era dar unas vueltas y saber en qué condiciones me encontraba. Por suerte fue mejor de lo que esperaba y todo resultó bien. Como dije, fue como si nunca me hubiese bajado de la moto", agregó.

Tan buenas sensaciones le permiten a Covatti reabrir su calendario deportivo 2022, que entonces pareció cerrarse por completo, y disputar un puñado de competencias de aquí al final del ciclo.

"El fin de semana que viene estaré en Terenzano, volviendo a competir en el campeonato italiano, que pretendo completarlo hasta su finalización, y también pensando en prepararme para el Casco de Oro en República Checa. Pero lo más importante es que se pudo volver a girar", cerró Nico.

Naturalmente que esta rápida y favorable evolución ilusiona a los miles de fanáticos de nuestra región en poder verlo en acción en la próxima cita veraniega en nuestra ciudad, aunque para ello habrá que esperar unas semanas.