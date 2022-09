Esteban Bullrich sigue internado en terapia: qué dice el nuevo parte médico

El ex senador nacional Esteban Bullrich continúa internado en el Hospital Universitario Austral, estable, con respirador y con un tratamiento por una neumonía.

El centro de salud difundió un nuevo parte médico, luego de que el exlegislador, que padece una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de base, fuera ingresado ayer por complicaciones respiratorias.

"El paciente Esteban Bullrich continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía", afirmó el parte firmado por Pablo Pratesi, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, y Fernando Iudica, director médico del nosocomio.

"La familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones", expresó el mensaje del Hospital Austral.

Antes de ser internado, Bullrich había reconocido que estaba "indefenso" producto de la ELA que padece y que por esa razón se dedicaba a rezar.

"Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó días atrás el ex ministro de Educación, citando así al escritor británico Clive Staples Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia.

Bullrich, de 53 años, recibió el diagnóstico de ELA en abril de 2021, mientras ocupaba una banca en el Senado: el avance de la enfermedad lo obligó a renunciar en diciembre pasado y su última aparición en el recinto de la Cámara alta conmovió a todos sus pares.

Este miércoles, luego de que se conociera su internación, dirigentes de todo el arco político enviaron sus saludos y mensajes de aliento para el ex funcionario nacional.

Entre esas palabras se destacaron las del presidente Alberto Fernández, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó: "¡Fuerza, Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia". (NA)