Cavallo: "Las ideas económicas de Cristina Kirchner son peligrosas"

Domingo Cavallo, extitular del Palacio de Hacienda, disparó con dureza contra Cristina Kirchner y la responsabilizó como una de las causantes de la profunda crisis que atraviesa el país.

"Las ideas económicas de Cristina Kirchner son peligrosas para el futuro del país. La gran debilidad política de este sistema que tenemos, del trío Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa, es que no tienen clara una orientación adecuada en materia económica del pensamiento. No creen en las bondades de la economía del mercado ni en la competencia. Creen que el Estado puede meterse en todo y resolver todo e incluso mejor que el sector privado en libertad y eso es un error garrafal", analizó el exfuncionario.

Consideró que desde el kirchnerismo "quieren alentar las exportaciones y ponen cupos o quieren adelantar los ingresos de exportaciones después de producir el bien, que es lo más importante. Se hace un gran esfuerzo para liquidar ahora y vacían los próximos meses".

Por otra parte le aconsejó al superministro Sergio Massa que haga "cualquier cosa para evitar una devaluación y una inflación del 100 %" interanual. Cavallo advirtió que "la devaluación no es una solución" a esta crisis económica, aunque "si siguen cometiendo estos errores y manejando mal la economía puede llegar a ocurrir una fuerte devaluación y seria un explosión inflacionaria. Tendría muchísimas consecuencias no deseadas, alentaría las exportaciones y no resolvería los problemas", sentenció.

En ese marco recordó que "todos los costos de servicios energéticos o transporte, todo lo subsidiado, está ligado al dólar". A raíz de esto, si "aumenta mucho el dólar por medio de una fuerte devaluación, los subsidios aumentan más que proporcionalmente y producen un tarifazo enorme y sumado a una devaluación es más que un rodrigazo", opinó.

Otra de las recomendaciones a Massa es "reducir al mínimo los subsidios públicos es super prioritario" y aseguró que "fue un error tan grande mantener congeladas las tarifas porque desarticulan las reglas del juego del sector energético. Fue un error y ahora hay que corregirlo".

"Hay que ver si Massa es capaz. Massa originariamente no pensaba así. Como cualquier persona mínimamente educada en economía no puede pensar de esa manera. Massa debería pensar diferente a Cristina Kirchner. Si vemos las expresiones de Massa, sabemos que es un enfoque equivocado. Tengo dudas sobre la seriedad de su pensamiento", culminó. (NA)