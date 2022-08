Modelo social de discapacidad y sus nuevas perspectivas

Natalia Miguel

El viernes 19 y el sábado 20 se llevarán a cabo las jornadas "Nuevas perspectivas: modelo social de discapacidad", organizadas conjuntamente desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y la agrupación “Nosotrxs también”.

Se realizarán en el Complejo Cultural Estación Solier (Rosales 900), con entrada libre y gratuita.

Las actividades se desarrollarán el viernes 19, de 17 a 20.30; y el sábado 20, de 9 a 13, y se vincularán con diferentes temáticas que tienen impacto en la sociedad y son necesarias para enriquecer a la comunidad en general.

Habrá disertaciones de especialistas en diferentes temáticas relacionadas a la discapacidad y profesionales de Coronel Rosales, además de la presencia de la magister asesora en discapacidad Karina Guerschberg que llegará desde Capital Federal para encabezar una de las charlas.

Se convocó al público en general y a todas las instituciones y organizaciones del distrito. Los participantes recibirán certificado de asistencia.

Eje central

El secretario de Desarrollo Social, Mariano Ojeda, dijo que "serán dos jornadas interesantes, poniendo en el eje principal la temática de la discapacidad en el distrito".

"Las jóvenes de la agrupación “Nosotrxs también” están muy preparadas en el tema y durante dos días vamos a abordar distintas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, haciendo especial hincapié en el modelo social y dejando un poco de lado el modelo médico donde se centra a las personas con discapacidad desde el punto de vista de la enfermedad".

"Nosotros queremos fomentar y capacitar en lo que tiene que ver con el modelo social, que es muy importante y nos lleva a una reflexión de cómo las personas con discapacidad se vinculan desde ese punto de vista y cómo la sociedad misma está preparada o no para esa verdadera inclusión que buscamos", dijo el funcionario.

Mencionó que "aquellas que solemos llamar 'las barreras' que en forma permanente perjudican el desenvolvimiento de las personas con discapacidad, son muchas, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que lo vemos en dificultades que se presentan desde lo motriz, para trasladarse de un lado a otro y, además, tiene que ver con la inclusión en la vida social, en la realización de los distintos quehaceres y obligaciones".

"Por eso -continuó-, queremos centrarnos también en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y habrá profesionales que estarán al servicio de quienes formen parte del encuentro para capacitarnos e intercambiar distintos temas".

"Entre todos podremos sacar en común en qué cosas tenemos que avanzar en el distrito para lograr la inclusión y minimizar las barreras que perjudican a las personas con discapacidad".

Reflexionar

Destacó que resulta importante reflexionar "por qué nos pasa; por qué no estamos atentos y no pensamos en mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. A veces sucede que hasta que no le pasa a una persona en forma individual no puede visibilizar o no reacciona ante la necesidad del otro".

Al mismo tiempo, sostuvo que "en Coronel Rosales contamos con muchas personas que participan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y forman parte de estos espacios de reflexión para generar conciencia".

"Es real que hay muchas problemáticas sociales y económicas hoy por hoy, que nos atraviesan, que a veces nos hacen dejar a un plano medio olvidado esta situación de las personas con discapacidad".

"Pero es nuestro trabajo instalar el tema. Por eso valoramos mucho a las chicas de la agrupación que están trabajando en la cuestión y desde Desarrollo Social del Municipio acompañamos esta linda iniciativa en un espacio tan importante para nosotros", añadió.

Censo

En cuanto al último censo, expresó que marcó una falta de visibilización "que realmente llama la atención porque son parte de nuestra sociedad, son personas con discapacidad".

"Incluso desde la terminología, antes se llamaban discapacitados; mal dicho. Son personas con discapacidad, que pueden darnos muchísimo como sociedad. Eso es lo que debemos entender y por eso nos enfocamos en el marco social y en la deuda que tenemos aquellos que no atravesamos una discapacidad, pero quién sabe si en un futuro no la vamos a tener, porque nadie puede decir que está ajeno a una circunstancia tal en su vida. Nos boicoteamos a nosotros mismos cuando no tenemos en cuenta a las personas con discapacidad porque en algún momento podemos atravesar una situación similar".

Deuda

Sobre la situación en Coronel Rosales, señaló que "tenemos que trabajar en las barreras arquitectónicas, generando espacios en las plazas y parques. Con las rampas avanzamos muchísimo en la vía pública, pero falta mucho más, y sobre todo tenemos que generar más jornadas de encuentro para que nos vayamos preparando y entendiendo el marco social, trabajando y apostando".

"Siempre, de una u otra manera, vamos a estar en deuda porque es mucho lo que nos queda por hacer, pero seguiremos dando pasos, con compromiso y realizando acciones con aquellos que sumen iniciativas", expuso Ojeda.