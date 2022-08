La Selección en Bahía: Bolmaro volvió a "casa" y Delfino admitió que "está en Disney"

Uno es parte de la generación que marcó a fuego y para siempre el básquetbol y el deporte argentino y el otro está dando sus primeros -firmes- pasos en la Selección.

Uno se entrenó por primera vez en el Dow Center y para otro fue como volver a su segunda casa.

Carlos Delfino (39 años) y Leandro Bolmaro (21) atraviesan distintas etapas de sus carreras y ambos disfrutaron ayer de la práctica abierta de la selección argentina de básquetbol en nuestra ciudad.

"Es lindo sentir el cariño de la gente, es muy lindo el contacto. Hay muchos jugadores que juegan afuera y hay otros que pasaron por acá. Si bien lo que hicimos no fue muy técnico, fue jugar un poquito y divertirnos", dijo Delfino luego que de disputaran de manera muy distendida dos cuartos de 10 minutos para la gente que se acercó en gran número al Dow Center.

Entre esos que pasaron por acá que señala el "Lancha", está el cordobés Leandro Bolmaro, quien llegó a Bahía Basket siendo un adolescente, para luego saltar a Europa y llegar a la NBA.

"Volver a Bahía siempre es lindo y más en esta infraestructura que es tremenda, estoy contento. Vine unos días antes (que la Selección) a entrenar con Pepe (Sánchez) y mi equipo de trabajo, hace ya un par de semanas que estoy acá", dijo el nuevo jugador de Utah Jazz de la NBA.

La Selección guiada por el bahiense Néstor García llegó el jueves a Bahía y partirá hoy hacia Mar del Plata de cara a una nueva ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2023.

La albiceleste será visitante de Canadá el 25 de agosto en el Victoria Memorial Arena y recibirá a Bahamas el 29 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

"Este tiempo de trabajo nos va a servir no solo para las ventanas, sino para lo que viene. Hay que estar con todo, muy atentos. Tenemos un grupo muy bueno y tenemos que aprovechar un lugar como este que está muy bueno para concentrarse y hacer las cosas juntos", dijo Delfino.

En ese sentido, Leandro opinó que "la idea es ganar, tenemos equipo para hacerlo, estamos convencidos de eso y estamos trabajando para eso. Vamos a aprovechar estas ventanas para agarrar confianza e ir al torneo concentrados en lo que tenemos que hacer".

Para Bolmaro estos días en nuestra ciudad fue reecontrarse con parte de sus inicios y para Delfino una estación más en su increíble viaje junto al básquet.

"Yo disfruto de jugar al básquet, me divierte jugar al básquet y estar en una cancha corriendo. No me quiero poner melancólico, pero la pasé mal y estar adentro de la cancha es un regalo para mí y jugar en la Selección es estar en Disney. Cada minuto, cada amistoso, cada ventana lo voy a disfrutar la máximo, porque con lo que me pasó y la edad que tengo, no sé cuándo va a ser el último", admitió el excampeón olímpico.

"Cuando estuve en Bahía Basket me di cuenta del profesionalismo y qué había que hacer para llegar lejos. Gracias a Dios elegí el club correcto, la ciudad correcta y las personas correctas para llegar a donde estoy ahora", reconoció Leandro.

"Crecí muchísimo en estos años -admitió-, di un salto muy grande. Ahora tengo que estar fuerte mentalmente por cualquier cosa que pueda pasar, tengo que seguir entrenando y esforzándome", cerró Bolmaro.

La Selección pasó por Bahía, quedaron los recuerdos...