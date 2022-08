Los municipales marcharon hacia la Casa de la Provincia

"Hemos llegado hasta aquí con una sola premisa: entregar un petitorio para que el gobierno bonaerense convoque al Consejo Provincial del Empleo Municipal, que deberá estar constituido por representantes de los intendentes y de los gremios de nuclean a los trabajadores de las comunas", dijo el secretario general de Fesimubo, Rubén "Cholo" García, tras la movilización que se realizó en Buenos Aires.

"Es un inmenso orgullo estar con todos ustedes en este hecho maravilloso de la concurrencia de trabajadores y trabajadoras", agregó dirigiéndose a los participantes de la marcha, entre los cuales estuvieron los gremialistas del STM de Coronel Rosales, tras lo cual brindó su apoyo y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Con la presencia de integrantes y adherentes de los sindicatos de toda la provincia de Buenos Aires, esta jornada constituyó, según dijo el dirigente, "un comienzo hacia la concreción de nuestros objetivos", vinculados con el salario y el destino de los aportes.

"Nosotros supimos aguantar, nos pidieron esfuerzos en la pandemia, pero la política municipal no nos reconoce; nos pagan salarios por debajo de la indigencia", dijo una vez entregado el petitorio en la Casa de la Provincia.

"Sabemos muy bien, y que nadie se haga el distraído, que la problemática es con nuestros empleadores. Ellos tienen el manejo caprichoso de la vida de todos nosotros. No puede haber salarios básicos de 16,5 mil pesos y salarios conformados de 30 mil. No es racional. Los intendente son los irracionales, quienes no nos reconocen".

"También sabemos que, a veces, tenemos que pelear cuando no quieren reconocer nuestra ley (14.656) que salió de la lucha y el esfuerzo de muchos compañeros que hoy están acá y muchos que ya no están. En 2014 conseguimos la ley, que se promulgó en 2015; es decir, que está en vigencia. No obstante, de los 135 municipios de la Provincia, solamente se firmaron 71 convenios colectivos. Esto significa que todavía en el tema municipal hay una ideología presente en todos los intendentes, de todos los colores políticos, de tenernos en la precariedad laboral, con salarios por debajo de la indigencia. Pero la Fesimubo hoy plantó nuevamente una bandera y dijimos basta; queremos el Consejo Provincial del Empleo", dijo García.