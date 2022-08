Insisten con el pedido de detención del abuelo que mató a tiros a su nieto

El abogado de la madre de Braian Alexis Verna Batalla, asesinado de cinco disparos que efectuó su abuelo durante una pelea entre ambos, en el barrio Bahía Blanca, insiste con el pedido de detención del imputado, quien está en libertad y sin impedimentos legales en su contra.

La querella solicitó el cambio de carátula de la causa al plantear que el acusado, Domingo Faustino Verna (77), “premeditó” el asesinato de su nieto de 29 años y que no se trató de un homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, como postula la fiscalía.

El letrado Ignacio Yazyi, patrocinante legal de Mariel Verna, mamá de la víctima fatal, sostiene que la calificación del hecho debería ser homicidio premeditado.

“La lacra”

“Porque el imputado decidió asesinar a su nieto. No solo lo premeditó, sino que luego de asesinarlo propició una actitud en la cual gritó ‘maté a la lacra, no me va a molestar más’. Eso es clave en la declaración testimonial”, afirmó el doctor Yazyi.

“También es clave en la filmación, cuando el acusado recibe los golpes, lo primero que hace en esos siete minutos que pudo haber alertado a las autoridades, es ir a buscar un revólver. Gracias a las cámaras de seguridad, se lo ve premeditando la situación”, agregó.

“En la solicitud no solamente enmarcamos nuestro deseo de cambiar la carátula del hecho, sino también, como particular damnificado, pedimos que (a Verna) se lo impute alternativamente de lo que sostenemos como homicidio agravado, si bien el fiscal tiene su teoría con ciertos fundamentos”, continuó diciendo el entrevistado.

Yazyi presentó el escrito el jueves 4 pasado ante la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli, quien hasta ahora no resolvió el pedido.

“Está toda la prueba testimonial producida, así como la pericia en el teléfono celular de Braian y también se concretó el peritaje psiquiátrico al imputado, en el cual detalló que durante el hecho sufrió amnesia, algo que el perito no concluyó en su informe”, remarcó el profesional.

Según el abogado querellante, en el informe pericial se estableció que el abuelo, por el contrario, “comprendió la criminalidad del acto”.

“Verna está libre, no tiene ningún impedimento legal ni fue procesado con prisión preventiva. Muchas veces esto depende de la pena en expectativa del delito, en este caso es cadena perpetua por ser agravado por el vínculo, según prevé el artículo 80 del Código Penal”, finalizó Yazyi.

La madre del joven también asegura que "lo que sucedió fue premeditado" porque "mi padre lo tenía en su cabeza".

"Sé que en ese momento la decisión de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma y a mi mamá le dijo 'andate adentro, Marta'. Lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora, tanto en la familia como en la sociedad", contó la mujer.

De acuerdo con sus declaraciones, Braian había sido diagnosticado con trastorno de la personalidad y de conducta.

“Según mis padres, Braian no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente", sentenció.

"Vi con mis propios ojos cómo le tiró a quemarropa. El lunes (día del homicidio) fue la tercera vez que él (por su padre) observaba por las cámaras, a la espera de que llegara mi hijo para atacarlo. Desconozco qué dinero le debe Braian", expresó la fuente consultada.

La postura de los defensores

El abogado Ariel Zara, quien junto con su colega Juan Sebastián González asesora a Domingo Verna, manifestó que "es lógico que haya recurrido a un arma de fuego y haya repelido la agresión efectuando disparos".

"Entendemos que está fuera de discusión que no estamos en un caso de homicidio doblemente agravado (por el vínculo y por cometerse con un arma de fuego), sino que lo que se discute es si hay exceso en la legítima defensa o si estamos frente a un caso de legítima defensa”, explicó Zara.

“Por el cuadro probatorio y, sobre todo, por las filmaciones, nuestro asistido obró en legítima defensa desde el momento que sufrió una agresión salvaje y nunca provocó esa agresión. Se defendió de manera necesaria y racional teniendo en cuenta la inferioridad física en la que se encontraba", añadió el informante.

El crimen del joven se cometió aproximadamente a las 16.30 del lunes 13 de junio pasado, en el exterior de la vivienda del causante, ubicada en Cobián al 600.

Los investigadores analizaron distintas pruebas recolectadas, entre ellas las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio donde ocurrió el hecho, en las que se constata cómo se produjo el desenlace fatídico.

Fuentes oficiales informaron que la muerte del joven sucedió en el marco de una discusión entre ambos familiares, en la que hubo violencia verbal y física. En esas circunstancias, el acusado tomó un arma de fuego y efectuó disparos.

Durante el procedimiento la Policía secuestró un revólver calibre 32 con varios proyectiles percutidos, un palo de escoba quebrado y el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad del inmueble, que contiene las imágenes de lo ocurrido.

La autopsia reveló que la víctima recibió cinco impactos de bala que le provocaron heridas en el abdomen, el tórax, el cuello, la mejilla y el hombro.

Los voceros señalaron que el imputado, a quien la Policía aprehendió en la escena del crimen, también presentaba escoriaciones.

Dos días después del incidente, Verna se negó a prestar declaración indagatoria frente al fiscal de homicidios Jorge Viego y recuperó la libertad, dispuesta "teniendo en cuenta la pena prevista por ley para este delito y la edad avanzada del acusado".

Braian convivió un tiempo con sus abuelos, pero después retornó a la casa de su madre situada a pocos metros de donde lo mataron. Él y su abuelo tenían diferencias desde hacía un tiempo y esa circunstancia podría haber sido el detonante.