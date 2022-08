Alonso y Hamilton se sacaron chispas: "Me ha golpeado, es un idiota", expresó el español

Como en los viejos tiempos, Fernando Alonso y Lewis Hamilton cruzándose en pista y sacándose chispas; escena vista y muy recordada, especialmente, de aquella controversial temporada 2007 de Fórmula 1, cuando ambos compartieron equipo en McLaren.

Quince años después, el español y el británico volvieron a protagonizar otro tenso cruce, con declaraciones incluidas, en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica disputado en la víspera, ganado brillantemente por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Saliendo de la rápida y temible variante de Eau Rouge, ambos dejaron atrás al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y se batieron a duelo por la segunda posición, con el asturiano por la cuerda y el británico por el radio externo.

Llegando a Le Combes, curva a la derecha, el siete veces campeón cerró la marcha, pero pegado al cordón transitaba el Alpine azul Nº14. ¿El resultado? Toque entre ambos y, posteriormente, el abandono del británico una vuelta más tarde.

“Me ha golpeado, qué idiota. Me cerró la puerta desde afuera. Creo que había hecho una tremenda largada, pero este tipo solo sabe manejar cuando larga primero”, expresó furioso Alonso por radio a sus ingenierios.

Post carrera, luego de escuchar los dichos del exbicampeón y habiendo analizado las imágenes, Hamilton también reflexionó sobre lo ocurrido.

"Realmente no tengo respuesta para ello, prefiero no hacer comentarios. Hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras. Sé cómo se sienten las cosas con el calor del momento, pero es bueno saber cómo se siente él hacia mí. No fue intencional y asumo la responsabilidad, eso es lo que hacen los adultos", expresó sobre cómo Alonso se refirió a él por radio.

"Fue una situación desafortunada, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello. "No fue intencional, simplemente sucedió", agregó.