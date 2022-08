La bailarina de Bahía Blanca que integra el show de Fátima Flores

Por Franco Pignol

Desde que se instaló en Buenos Aires luego de una audición exitosa para “Phantom" (El fantasma de la ópera”), la bailarina bahiense no para de recibir propuestas. Fue parte de ShowMatch "La Academia", es bailarina del espectáculo teatral de Fátima Flores y hasta formó parte del show teatral infantil oficial de "La granja de Zenón”.

Ella es Valentina Macri, quien hace dos meses regresó de la gira junto al staff de Fátima.

“Fue una gira hermosa, pasamos por los teatros más lindos del país, Mendoza, San Juan, San Luis, Rosario, en todos lados donde ella va la rompe”, aclara Valentina sobre Fátima Flores.

—¿Qué es lo que más te gusta bailar en su espectáculo?

—Todo, pero disfruto mucho de la primera parte cuando hace Madonna, Cher, Lady Gaga… luego, en la parte popular es en donde se levanta toda la gente y bailamos más relajados, la gente se para, el teatro rebalsa…

—¿Cómo llegaste a la decisión de irte a vivir a Buenos Aires?

—Estaba estudiando en el último año del Profesorado de Danzas en la Escuela de Danzas de Bahía Blanca y me enteré por Internet que estaban audicionando para “Phantom”, porque lo iban a traer al país y enseguida sentí adentro que debía presentarme. Fui dos o tres fines de semana y quedé. Ese fue el empujón que necesitaba para irme a vivir para allá.

—¿Cómo fue el proceso de adaptación?

—Fue muy bueno, no me costó. Primero viví con una amiga y luego en una residencia hasta que me pude ir a vivir sola. Si bien extrañaba a la familia, el proceso no fue difícil, era lo que necesitaba.

—¿Cómo accediste a bailar en ShowMatch?

—Al principio me iban a convocar como coach, porque en La Academia había distintas disciplinas como canto, actuación y danza. No se daba, yo estaba esperando con muchas ganas. Pero un día, el menos pensando me llamaron y para preguntarme si podía ensayar como artista el día siguiente y salir al aire la semana siguiente. ¡Le dije que sí!

—¿Qué tuviste que hacer?

—Pegamos super buena onda con Celeste Muriega y Maxi Diorio. Hicimos Comedia Musical y les gusto tanto que me volvieron a llamar para bailar Música de películas.

—¿Cómo fue la experiencia?

—Es totalmente distinto al teatro porque estas toda la semana para ellos para hacer ensayos, pruebas de cámara, ensayo de piso… los tiempos de la televisión. Realmente es una experiencia imponente. Cuando terminé de hacer todo me vino una emoción porque es hermoso, una gran exposición como artista.

—¿Qué conclusión sacas de la ciudad de Buenos Aires hasta el momento?

—La ciudad te obliga a estar todo el tiempo en movimiento, hay que golpear puertas, estar en el lugar indicado y seguir formándose. No hay que quedarse, porque si te quedás, te embromaste.

—¿Qué consejo le podés dar a alguien que está comenzando a estudiar danzas?

—A las chicas que recién empiezan les digo que siempre se puede, que nada es imposible. Hay que prepararse y tener el deseo. Los sueños se cumplen, hay que ir por detrás de lo que uno quiere, metalizarse, proponérselo, escribirlo… Se puede.