“En Olimpo me consagré de goleador, porque de Bahía me fui al fútbol de Grecia”

“¿Cuántos goles convirtió Ismael Blanco en la campaña del ascenso en la temporada 2006-2007?”, me preguntó un hincha de Olimpo en la semana, repasando el plantel de Ciudad Bolívar, que hoy será rival del aurinegro por el Federal A y donde el centrodelantero titular es justamente el “Zungui”, uno de los artilleros más recordados por el mundo olimpiense en la era moderna.

“Anotó 30 en 38 encuentros”, le respondí.

“Ni el `Ruso´ Schmidt se animó a tanto”, disparó con cara de asombro.

Lo que si le pude confirmar es que el romperedes entrerriano registra el mejor promedio de gol en la historia del fútbol profesional de Olimpo, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de una temporada completa: 1,26, es decir casi un tanto y medio por partido disputado. Sencillamente espectacular.

“Siempre digo que en Olimpo me consagré de goleador, porque de Bahía me voy a Grecia, me vende Colón, dueño de mi pase, a los días de haber ascendido en un estadio Carminatti repleto, con la gente adentro del campo, un recuerdo que todavía hoy me pone la piel de gallina”, sostuvo “Isma”.

“Después de la consagración volví a Santa Fe, jugué 45 minutos contra Rosario Central y cuando terminó el partido me avisan que el AEK Atenas, nada más y nada menos, había puesto el dinero que Colón estaba exigiendo. Una vez allá me entero que el club griego me contrata por como me había ido en Olimpo, incluso me reconocieron que me habían seguido durante todo el torneo y que en un momento mandaron ojeadores a Bahía para verme jugar. Además de hacer muchos goles, me ayudó que ese equipo de Madelón (Leonardo Carol, el DT) ganaba siempre, en cualquier lado y frente a cualquier rival”, contó con orgullo.

--En AEK también tuviste un amorío considerable con el gol, ¿o me equivoco?

--La racha de acá la continué allá, porque en mi primer año, entre Liga y Copa, señalé 27 conquistas en los 50 partidos del semestre. No entro en comparaciones porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en Olimpo ese equipo hizo historia ganando los dos torneos (Apertura y Clausura).

“Ultimamente, con los hinchas que me escriben --por las redes sociales-- de Bahía me pasa algo curioso, porque muchos dicen conocerme pero nunca me vieron jugar, es decir que la mayoría tiene menos de 25 años, por sacar una cuenta mentalmente. ¿A qué quiero llegar? En los tiempos que corren, me reconocen más por las notas periodísticas y por los datos estadísticos que aportan ustedes que por lo que di dentro de una cancha con la camiseta que me hizo emocionar unas cuantas veces”.

--Son varios los seguidores de Olimpo que si tienen que elegir un equipo enseguida le apuntan a ese de Madelón-Perazzo.

--Era un elenco con chapa, con jugadores jóvenes pero de un nivel extraordinario y una personalidad que arrancaba desde el arco con la experiencia de Marcos “Anguila” Gutiérrez. Era un equipazo, equilibrado y con sobrado coraje para salir a jugar y a ganar.

De repente, una ocurrencia inesperada.

“Lo que hacía el `Tweety´ Carrario en aquel equipo, de bajar, pivotear y asistir al goledor, hoy lo hago en Ciudad Bolívar. A los 39 años no me queda otra opción”, manifestó entre risas el de Santa Elena, quien en nuestro país vistió los colores de Colón, Olimpo, Lanús, Atético Tucumán y Mitre de Santiago del Estero.

En el exterior pasó por entidades relevantes de Grecia, Paraguay, México, Polonia, Alemania y Ecuador.

--No me quedó claro, ¿cuál es tu posición en el celeste bolivarense?

--Enganche o delantero retrasado, la idea es aprovechar los espacios a espaldas del doble cinco rival, aunque no soy tan asistidor como Carrario... (risas). Corro más que los pibes, me gusta tanto sentirme importante dentro de una cancha que todavía hago el sacrificio en beneficio del equipo. Además hablo más que antes, soy como un técnico entre tanto piberío.

--A propósito, ¿hiciste el curso de entrenador?

--Sí, en Santa Fe, fueron tres años donde aprendí mucho. Después del retiro la idea es empezar la carrera como DT, siempre orientando equipos de Primera división. Me han ofrecido ser manager o coordinador, pero nada me atrapa o me apasiona más que estar al frente de un plantel en el día a día.

Aplaudan, aplaudan...

Después de haber dejado nuestra ciudad, a mediados de 2007 y con toda la gloria encima, Ismael Blanco solo visitó una vez más el estadio Carminatti como futbolista profesional: fue el 2 de marzo de 2014, jugando para Lanús, derrota 2-0 ante Olimpo por la fecha 5 del torneo Final.

Ingresó desde el banco a los 30 minutos del segundo tiempo por Lucas Melano y no contó con ninguna situación de peligro frente al arco de Nereo Champagne.

Al momento del cambio, un cerrado y sentido aplauso bajó desde la zona de plateas, que hizo eco en las tribunas prietas de calles O' Higgins y Angel Brunel, gesto que el “Guri” de pelo largo agradeció levantando sus manos.

“Te juro que de eso no me acuerdo, aunque sé que el hincha de Olimpo tiene memoria y lo que vivió en esa temporada 2006-2007 fue especial. Acá en Bolívar mis compañeros me preguntan cómo me van a recibir y que voy a sentir cuando entre al estadio después de ocho años, y la verdad, no sé qué contestarles”.

--¿¡No sabés!?

--Ja,ja, mi cariño hacia Olimpo, club que prácticamente forjó mi carrera como futbolista profesional, es muy grande. Va a ser un partido donde la cabeza va a ir a mil; no será sencillo abstraerse del entorno, de algún grito, de algún gesto... Son muchos recuerdos agradables, que sé yo... Tendré que concentrarme el doble y no hacerle caso al corazón antes que a la cabeza, porque sino voy a tener que pedir el cambio...(risas).

“Cuando arreglé acá en Bolívar, en el último mercado de pases (en junio), algunos hinchas de Olimpo me cuestionaron por el hecho de no elegir ir a Bahía teniendo en cuenta que son equipos de la misma categoría, pero les aclaré que mi representante (Silvia Latoff) había tenido conversaciones con el actual presidente aurinegro Alfredo Dagna y que no había posibilidades porque “el plantel estaba completo y los delanteros eran los que había pedido el entrenador”.

--Encima dos meses atrás, cuando se abrió el libro de pases, Olimpo atravesaba, tal vez, su mejor momento en el certamen.

--Uno puede tener todas las ganas, pero si los dirigentes o el cuerpo técnico dicen que no, es no. En 2014 y en 2017 mi agente también mantuvo algunas conversaciones, pero no se dio. Yo me mantuve al margen, pero escuchaba rumores y me mordía la lengua por querer salir a desmentir un montón de estupideces, pero ya está. Lo único que quiero aclarar es que nunca fui un jugador caro y jamás le pedimos cifras estrafalarias a Olimpo por un contrato a préstamo.

--¿Con quién tenés pensado encontrarte cuando llegues al Carminatti?

--Antes que nada estoy esperando ansioso volver a ver a gente que me dio una mano grande cuando estuve en Bahía, como mi vecino Pedrito el carnicero, con el que sigo en contacto pero hace años que no veo. Y ya en la cancha, ir a saludar al “Chiqui” (Alfaro, el actual utilero del conjunto profesional olimpiense), al Profe Marcos (Galeano), a la familia del programa Olimpo de Primera, que acaba de cumplir 20 años, y al Doctor que no es doctor...

--¿Perdón?

--Angel Tuma, un ser humano sensacional, al que siempre cargábamos con un “doc, cuando puedas andá a casa a revisar al perro o al gato”. Se las bancaba todas Angelito... ¡Si hemos festejado goles juntos!, además de haber compartido viajes, mates y anécdotas. Sería emocionante volver a verlo.

“Espero que la cancha esté llena para volver a sentir la adrenalina que se genera con los hinchas alentando al lado tuyo. Olimpo es demasiado grande como para estar en esta categoría, y por lo que veo en cada televisación vía streaming y los comentarios en las redes, los seguidores están ilusionados con la campaña del equipo. Además del color y el calor, imagino un recibimiento con respeto y valorando lo que hice con esa camiseta en dos temporadas”.

--Las áreas, que siempre fueron tus puntos de referencia, están en el mismo lugar, así que cuando pises el césped del Carminatti te vas a sentir como pez en el agua.

--No sé, hoy en algunas áreas me pierdo o paso desapercibido...(risas). Lo que si me tiene preocupado es si existe todavía el arbusto sobre calle Angel Brunel, el que estaba al lado del arco, cerca del mástil. ¿Sabés cuál te digo?

--¿Te referís al que te le tiraste arriba, de palomita, cuando convertiste el primer gol ante Atlético Rafaela, el día del ascenso? Sí, está.

--Me tengo que acordar de ir a darle un beso y un abrazo; ese arbusto, además de ser una reliquia, generaba buenas vibras.

--Si te toca convertir, me imagino que no habrá festejo con el matorral.

--No, olvidate, contra Olimpo no hay festejo.

Ismael, casado con la santafecina Marisel Suárez y padres de Catherine, Angelina y Ciro, disputó 7 encuentros en el presente Federal A con Ciudad Bolívar (en 4 de ellos como inicial), marcando un gol, de penal, el último domingo ante Estudiantes de San Luis, victoria 2-1 de su equipo.

--¿Cómo es jugar este torneo?

--Durísimo. Viajás mucho y cuando sos visitante sabés de antemano que es muy difícil ganar. Vas a canchas con pisos destrozados, los defensores te maltratan bastante y hay que resistir a un montón de cuestiones si tenés pretensiones de estar arriba o de clasificar entre los ocho. Hoy nos encontramos en la puerta de entrar a ese sector, aunque por diferencia de gol nos saca ventaja Independiente de Chivilcoy.

--Si te pregunto por un candidato al ascenso, ¿a quién elegís?

--Hoy es Olimpo, y creo que es una opinión masiva en el ambiente. Es un equipo que se consolidó en el primer lugar de las posiciones, juega bien, es intenso y tiene a Brian Guille. Son varios los argumentos que lo convierten en favorito.