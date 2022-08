Mariana Alfonzo, la mujer que se hizo viral por defender los planes sociales, se lanza como cantante

Mariana Alfonzo, la mujer que se hizo viral en las redes sociales por defender los planes sociales y criticar a los "laburantes", hará su debut como cantante, según le informó a sus seguidores en su cuenta de Tik Tok.

Lo hizo a través de un posteo en el que se la ve en un estudio de grabación, donde mostró una parte de su primera canción. “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mi”, cantó.

“Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, fue la descripción que eligió para la publicación.

Alfonzo se hizo conocida unas semanas atrás, luego que se viralizara un video suyo en el que se burlaba de la gente que trabajaba y defendía los planes sociales. Sus palabras no tardaron en hacerla viral en redes sociales.

Por su postura, fue invitada a varios programas de televisión, donde reafirmó sus pensamientos. “No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. Me estoy tomando un año sabático. Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, expresó en diálogo con TN.

Ella tiene 34 años y cobra $ 60 mil pesos mensuales en programas sociales, aunque el Estado le quitó uno de ellos tras sus declaraciones. Tiene cinco hijos a los que les inculca el estudio y que ingresen al servicio militar. “No les digo que sean como yo”, aseguró.

Uno de los últimos momentos en los que estuvo en televisión fue cuando la amenazaron de muerte y tuvo un ataque de pánico.

Ella se encontraba en el estudio de Crónica TV cuando denunció a los “punteros” por “estafar” con los programas asistenciales del Estado. Ante esto, su celular se llenó de mensajes amenazantes en los que le advirtieron que había gente sospechosa dentro de su domicilio.

"Tengo gente en mi casa. Mi familia me está pidiendo que vuelva. No puedo hablar del tema. Entraron al patio de mi casa. Hay cosas que no se pueden decir porque te exponés a que te maten", contó.

“Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa. Sacaron fotos de mi casa. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa", continuó.

Fue así que se marchó y dejó a un costado la entrevista. No obstante, ni siquiera pudo salir de ese edificio para regresar a su casa, porque padeció un ataque de pánico y la derivaron a un centro médico. (NA)