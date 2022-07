"No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa", dijo la mujer que defiende los planes sociales

Mariana Alfonzo se hizo viral en los últimos días por un video en el que se burla de la gente que trabaja y defiende los planes sociales. Con ello, generó un acalorado debate en las redes y hasta en muchos medios de comunicación.

Ante las repercusiones, la mujer habló como invitada en varios programas de TV, donde mantuvo firme su postura.

Uno de ellos fue una entrevista con TN, en la que planteó: “No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. Me estoy tomando un año sabático. Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, indicó.

Al mismo tiempo, contó que entre todos los planes cobra $ 60.000 mensuales e indicó que a sus hijos les inculca que estudien y que ingresen al servicio militar: “No les digo que sean como yo”.

Alfonzo, de 34 años, vive en Cañuelas y tiene cinco hijos con distintos matrimonios. “Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re verga. ¿Laburan? Porque son pelotudos ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos ¿Le cobran la obra social? Porque son boludos ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo”, había dicho en el video que generó polémica en las redes sociales.

La mujer señaló que hasta el momento percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del que se le dará de baja en los próximos dos o tres meses porque no presta los servicios que la agrupación le reclama. Entre todos, alcanza a juntar $ 60.000 mensuales.

“Supongamos que me ofrecen un trabajo de $ 80.000 pesos, pero no me conviene porque a la niñera le doy $ 20.000 y ganaría lo mismo que estando en mi casa”, describió.

De todas maneras, aclaró que cuando finalice el Potenciar Trabajo buscará un empleo, aunque con la condición de que le paguen los $ 150.000 que pide.

“Mi postura en el video que se hizo viral es laburá vos. Si a mi me gusta estar en mi casa es problema mío, estoy a favor de los planeros”, insistió Alfonzo. Y continuó, en referencia a las personas que trabajan formalmente: “Soy consciente del rol de ellos, pero es culpa del Gobierno, no mía. Este país es así, nos acostumbramos a eso. Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo”.

El cruce en vivo con Cinthia Fernández



Otro de los ciclos en donde Alfonzo estuvo invitada fue Momento D, por Eltrece, donde tuvo un tenso cruce con Cinthia Fernández.

“No me interesa si lo creen o no, porque yo realmente pienso eso”, manifestó la invitada mientras explicaba su situación. Ante esa postura, la panelista se mostró indignada y arremetió: “Nos está diciendo a todos que somos unos boludos por laburar y por luchar, y por tener la dignidad de ir a laburar por lo que queremos”.

Ante esa intervención, la entrevistada preguntó: “Si vos estás laburando y te quejás, ¿por qué laburás?”.

“Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo”, respondió la bailarina.

Luego, Cinthia Fernández precisó la razón por la que se siente tan indignada con el discurso de Mariana Alfonzo. “Es un problema mío, porque yo también banco los planes, es un problema de todos nosotros”, indicó.

Y agregó: “No sos una persona que demuestra esfuerzo y le devolvés al Estado con formación, con estudio, con ganas de laburar, o mismo con retribución a través de un trabajo. Vos creés que sos re capa y que nosotros somos los boludos por mantenerlos a ustedes”.

Luego, sostuvo que Alfonzo le estaba “faltando el respeto” a todos con sus declaraciones. “Te lo quiero decir en la cara, porque así como vos lo dijiste tan suelta de boca, me parece que es una falta de respeto porque pagamos tus planes, y yo lo pagaría feliz a una persona que tiene ganas de progresar. Pero acá criamos vagos”, concluyó. (NA y La Nueva.)