"Monte tiene que seguir así; está por buen camino", dijo la capitana de Las Leonas tras jugar en Bahía

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Exactamente hoy hace un mes que Las Leonas salían subcampeonas del Mundial disputado en España y Países Bajos, capitaneadas por Rocío Sánchez Moccia, quien durante el último fin de semana jugó en Bahía Blanca para Atlético Monte Hermoso.

A pocos días de colgarse la medalla de plata mundialista y luego de ser subcampeona olímpica por segunda vez en su carrera, Sánchez Moccia se sumó como refuerzo del albirrojo para disputar la Fase 1 de la Súper Liga femenina de hockey Región Bonaernse Patagonia.

Con Rochy y la delantera Paula Juarez (ex San Lorenzo) como fichajes, el elenco del balneario fue subcamapeón tras caer ante Universitario en la final y consiguió la clasificación a la Fase 2 del certamen.

"Me sentí re bien, la gente fue súper cálida y amorosa. Me sentí súper bien y disfruté mucho", admitió Rocío en diálogo con La Nueva. tras el úlltimo encuentro.

La volante de 34 años, madre de Francesca, fue la gran atracción para el torneo. Muchísima gente allegada al deporte se acercó a verla jugar en vivo, sobre todo jugadoras de inferiores de los distintos clubes de la ABH.

Muchas de ellas la esperaban luego de los encuentros para sacarse una foto, pedirle un autógrafo o bien se colocaban cerca de la baranda para que se acerque en una jugada y filmarla u observarla de cerca.

"Vino un montón de gente y estoy súper agradecida, un amor toda la gente que se acercó y que vino a ver los partidos. Está bueno que la gente venga a mirar hockey, eso hace que el deporte crezca. Estoy muy agradecida con todos los que se acercaron", admitió Rochy, quien se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Tokio 2020.

Con ella como titular, el elenco del balneario ganó su grupo invicto tras vencer a CUDS (2 a 1) y Uncas (1 a 0), y la empatar ante Uni (0 a 0).

Luego, en semifinales, Monte eliminó a Sportiva, tras derrotarlo por 1 a 0 y se aseguró así el paso a la siguiente instancia del torneo nacional.

En lo sucesivo, Monte se medirá como visitante ante Universitario de Rosario, ganador de la Fase 1 de la Zona NEA.

El cruce se jugará el 24 y 25 de septiembre en busca de un lugar en el Súper 8 que disputarán los mejores equipos del país, incluídos cuatro elencos del Torneo Metropolitano.

"El objetivo de las chicas era clasificar a la Fase 2 y estoy feliz porque lo pudieron cumplir. En la final las chicas jugaron bárbaro, creo que se jugó un hermoso partido y demostraron la clase de equipo que son. Es un equipo que tiene para seguir creciendo un montón, son muy jóvenes", se ilusionó Rocío.

-¿Cómo te sentiste vos a lo largo del torneo, a medida de que fuiste conociendo al equipo, las canchas, los rivales....?

-Me sentí muy bien. Las chicas son un amor, me trataron bárbaro y me recibieron de la mejor manera. Yo solamente vine a ayudarlas, a apoyarlas y darles un poquito de experiencia pero fue todo de ellas y lo tienen súper merecido.

-¿Qué viste de Monte en estos días?

-Es un equipo súper joven y que tiene mucho por crecer y por dar todavía. Además, el proyecto que tienen de la cancha de agua las va a ayudar un montón a seguir creciendo ya que Monte siempre fue un equipo que sacó muy buenas jugadoras. Tienen que seguir así que están por buen camino.

En 2012 Sánchez Moccia también fue refuerzo de Monte, para disputar la Liga de Honor en Córdoba.

En ese torneo, el albirrojo conisiguió una histórica medalla de plata siendo el segundo mejor equipo del país, tras caer en la final ante Popeye de Salta por penales.

-¿Qué cambió de aquella experiencia?

-Fue diferente, en ese momento no tenía mucho idea cómo era la Liga. Este año ya estaba más enterada de lo que era y ya era la segunda vez que iba a jugar en el club y algunas de las chicas las conocía, por es no lo dudé cuando me lo propusieron. Estoy feliz de haber podido venir y estar acá.

Reconociemiento

En la previa de la final, el Club Universitario le hizo entrega de un reconocimiento por su presencia en la ciudad.

Luego, en la premiación final del toreno, la Asociación Bahiense de Hockey también le dio un presente por su participación en el certamen.

"Siempre lo vivimos así en los Seleccionados (lo de enfrentarse ante Leonas), que venga alguien así a nuestra ciudad es un honor la verdad", admitió Martina Orioli, capitana de Universitario, y quien le entregó el presente a Rocío ante del partido del lunes.

Rocío recibiendo el reconocimiento de la ABH junto a su hija Francesca. Foto: Prensa ABH.

Una de las capitanas de Monte, compañera de Rochy durante todo el fin de semana, también dio su mirada.

"Aprovecho a agradecerle nuevamente, se sumó muy bien, súper dada, muy humilde... para nosotras es un orgullo haber jugado con ella", dijo Carola Dichiara.

Martina Orioli, capitana de Universitairo en la final, le entregó un presente a Sánchez Moccia. Foto: Prensa ABH.

Un agradecimiento especial

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Rocky aprovechó a agradecerle a Monte, a las jugadoras, a la Asociación Bahiense y a Bárbara Dichiara, compañera en Las Leonas.

Pero además, sumó un agradecimiento muy especial.

"Gracias a mi mamá que se bancó todas. Fran (su hija) tres días seguidos, sin poder salir del hotel y lo que implica tener un bebé sin dormir y ella dándome una mano a la madrugada siempre", publicó Ro.