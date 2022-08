Trabajadores de farmacias de Bahía también tendrán un incremento

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Más de 1.200 trabajadores de farmacia de Bahía Blanca y la zona se verán beneficiados por el nuevo acuerdo salarial que pactó la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) con las cámaras empresarias del sector de cara al período julio-septiembre de este año.

Según lo firmado la semana pasada, los salarios alcanzarán los siguientes montos en las principales categorías: Ayudante en Gestión de Farmacia $111.751,37 (con suma no remunerativa de $4.086,74); Personal en Gestión en Farmacia $136.721,08 (suma no remunerativa de $5.000); y Farmacéutico $151.270,89 (suma no remunerativa de 5.531,97).

En ese sentido, los dirigentes que representaron a FATFA en las negociaciones paritarias detallaron que los montos no remunerativos siguen vigentes y serán abonados por única vez en julio y agosto.

En nuestra ciudad, los trabajadores de este sector se encuentran representados por la Asociación de Empleados de Farmacia, que también nuclea a afiliados de Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist, Benito Juárez, Guaminí, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Dorrego y Monte Hermoso, entre otros distritos de la Sexta Sección.

Adherida a FATFA (Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia), funciona en Juan Molina 53 con personería gremial 225.

“El tema paritario estuvo bastante complicado y se dilató bastante. El sector empleador argumentaba que los medicamentos no tienen la rentabilidad suficiente como para otorgar este incremento, pero la realidad es que los trabajadores estaban perdiendo mucho poder adquisitivo”, comentó Cristian Salgado, secretario gremial de ADEF Bahía Blanca.

Incluso, FATFA debió intimar a través de cartas documentos por la dilación en las audiencias antes de lograr el acuerdo de los aumentos con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF), determinando una nueva escala con mejoras para los trabajadores de la actividad.

Salgado reconoció que los puestos laborales del sector no crecieron en demasía en nuestra ciudad.

“En este último tiempo hubo altas y bajas. Cuando el gobierno sacó la doble indemnización, se generaron algunos despidos de compañeros, pero simultáneamente algunas farmacias de Bahía y la zona tomaron personal. En total, nosotros representamos a alrededor de 1.200 trabajadores”, añadió.

Cabe destacar que las partes deberán volver a negociar para la definición de un próximo incremento salarial a partir de octubre.

“Se seguirá monitoreando de cerca el crecimiento de la inflación. La idea primaria es no perder porcentajes respecto a ese índice que castiga tanto a los salarios”, cerró Cristian Salgado.

Un poco de historia

El 21 de diciembre de 1946, en el local de la calle Pasaje Catalina 72 de la ciudad de Córdoba, se reunió un importante grupo de delegados de los distintos sindicatos de farmacias del país (Capital Federal, Rosario, Santa Fe, Mendoza, La Plata, Avellaneda, Junín, Córdoba) en el Congreso de los Trabajadores de la Farmacia Argentina, con el fin de dar nacimiento a la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias y Afines (FATFA), cuya sede se estableció en la Capital Federal.

La declaración de principios, aprobada por aclamación, dice textualmente que "La Federación de Trabajadores de Farmacia y Afines declara: Que el actual régimen social, al sancionar cada día una más irritante injusticia con el asalariado, obliga al proletariado a buscar en la agremiación las fuerzas necesarias para una eficaz defensa de su subsistencia. Que la desproporción entre los valiosos servicios prestados por el gremio a la conservación pública y el bajo nivel de salarios existentes pone en evidencia la explotación que soportan los trabajadores en manos de la clase patronal. Que una vez más queda demostrado que al asalariado se lo tiene sometido a un sistema de vida que solo permite vivir para seguir sirviendo a la producción".

Y añade: "Por ello, la FATFA llama a todos los empleados del gremio a organizarse sindicalmente para ampliar las conquistas obtenidas en las condiciones de trabajo y de vida, hasta dejar establecida una real y verdadera justicia social”.