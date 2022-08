Salón de la Fama: quién será la leyenda que presentará a Emanuel Ginóbili

Cada vez falta menos para el histórico y esperado momento: el ingreso de Emanuel Ginóbili al Salón de la Fama de la NBA.

Será en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de septiembre en el Shympony Hall de Atlanta.

Hoy se dio a conocer la lista de personalidades que ya son miembros de ese museo dedicado a honrar al básquetbol y sus leyendas y que van a ser quienes presenten el ingreso de la camada o clase 2022.

Manu forma parte de ese grupo cuyo nombre quedará para siempre en el Naismith Memorial. Y quien tendrá el honor de darle ingreso será nada menos que su compañero y amigo Tim Duncan.

Esta decisión la tomó el propio Manu, siguiendo el protocolo del Salón que pide a los futuros integrantes elegir a una personalidad que ya forma parte del memorial.

Además del ex escolta bahiense de San Antonio Spurs (cuatro anillos de campeón y dos veces All Star), también harán su ingreso Tim Hardaway (cinco veces All Star), Bob Huggins (dos veces entrenador nacional del año de la NCAA), George Karl (6º entrenador con más victorias de la NBA de todos los tiempos), Hugh Evans (árbitro de la NBA), Lindsay Whalen (cinco veces All-Star de la WNBA, tres veces campeona de la WNBA y dos veces medallista de oro olímpica), Swin Cash (cuatro veces All-Star de la WNBA y dos veces oro olímpico) y Marianne Stanley (campeona nacional de la NCAA y entrenadora del año de la WNBA).