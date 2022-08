El drama familiar de Piñón Fijo: aseguran que no le dejan ver a sus nietos

En las últimas horas, Piñón Fijo sorprendió con un particular mensaje que publicó en las historias de Instagram en el que se reveló una fuerte interna familiar.

Fabián Alberto Gómez, nombre real del animador infantil oriundo de la provincia de Córdoba, publicó una foto de su nieta Luna y sobre la misma escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, expresó. Asimismo, arrobó a su hija Sol -mamá de Luna y con quien Piñón acostumbraba a trabajar- y agregó dos hashtags contundentes: “#Derecho Nietos” y “#Derecho abuelos”.

La publicación llamó tanto la atención que este viernes en Intrusos (América) se tocó el tema y se supo que el payaso está muy angustiado por una situación familiar. “No la está pasando bien porque se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y desde que pasó todo esto, Piñón tampoco pudo ver más a su nieta Luna”, puso en contexto el periodista Pablo Layus.

“Me dicen que no hay algo muy puntual y no quieren hablar del tema”, agregó con misterio. “Piñón es muy pegado a Luna. Su hija Sol fue mamá hace muy poquito tiempo de León y Piñón no lo conoce. Por eso los hashtags que puso en la publicación, porque no tiene forma de cómo llegar y hablar. La última instancia que le queda ya es ir por lo legal”, sorprendió Layus.

Piñón Fijo se separó de su mujer y no lo dejan ver a sus nietos (Video: Intrusos)

Piñón y su mujer Karina Suárez tomaron la decisión de separarse tras más de 20 años en pareja. Los detalles, hasta el momento, se desconocen. “Tengo entendido que él tomó la decisión de la separación y los hijos habrían tomado partido por su madre. Eran una familia muy unida. También supe, y no por ellos, que habían consultado para hacer una especie de terapia y buscar ayuda todos juntos para revincularse. Sé que a Sol le hace mal hablar del tema y para ella fue un baldazo de agua fría la separación de sus padres”, contó el periodista.

“Luna realmente era muy pegada a Fabián. De hecho, en uno de los últimos espectáculos que hizo Sol, Luna lo mandó al frente a Fabián, porque él fue vestido de Fabián, no de Piñón, y la nena desde arriba del escenario lo señaló: ‘¡Hola, abuelo! ¡Viniste!’”, relató Layus.

Layus, además, señaló que intentó comunicarse con Piñón Fijo para que le diera más detalles al respecto, pero no pudo dar con el animador. En tanto, desde el entorno del payaso le dijeron que Piñón “ya no sabe qué hacer” para solucionar esta dramática situación que lo está afectando. Y por eso es que tomó la decisión de hacer público el conflicto en sus redes sociales.

La historia de Instagram de Piñón Fijo que encendió las alarmas (Foto: Instagram)

Meses atrás, y en el marco de una entrevista que le realizó Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), Piñón Fijo había dicho que estaba atravesando un momento muy particular en su vida y de “mucha sensibilidad”, pero no hizo mayores comentarios al respecto, “Las cosas que pasan negativas, las transmuto en alguna lección o un aprendizaje. Una crisis puede ser el comienzo de otra cosa. Soy bastante resiliente”, dijo. (Teleshow)