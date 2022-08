Adrián Macre: “En La Armonía todo nos cuesta el doble, pero lo festejamos el triple”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

Adrián Macre no sólo transita su tercer mandato como presidente de La Armonía, club al que le ha otorgado una dinámica deportiva, social y de infraestructura que son orgullo para toda una barriada. Sino, además, un hombre con un claro perfil solidario. De esos que no escatiman esfuerzos a la hora de trabajar por su comunidad.

Colectivero y amigo entrañable de sus amigos, se trata de un verdadero líder de iniciativas, que van mucho más allá del club y los colores que tanto lo apasionan.

1. “Con muy pocos recursos, en La Armonía hacemos malabares, magia. Allá por 2012 quedó el club acéfalo, entonces nos juntamos cinco muchachos, todos laburantes, con la idea de sacar a la entidad adelante. Había que seguir. En ese tiempo teníamos sólo fútbol y bochas. Y bueno, me tocó agarrar la presidencia simplemente porque no había otro. Esa es la verdad”.

2. “La idea desde el vamos era no transcurrir solamente con lo hecho, sino generar cosas. El primer sueño pasaba por ver a las nenas vestidas con la ropa de La Armonía, hacer hockey, poner una escuelita para luego afiliarnos a la Asociación Bahiense. Bueno, el primer día se anotaron 123 nenas. Impresionante. Todo muy lindo, pero nos agarró un miedo bárbaro, ya que no queríamos que nadie pague nada por jugar, en una actividad cara y que no conocíamos. Pero se fueron arrimando padres y fuimos aprendiendo hasta que en 2016 vino un grupo que quería trabajar y les dimos la posta a una comisión nueva con el hockey ya instalado”.

3. “Un sueño personal fue insertar en el club a chicos con alguna discapacidad, con problemas motrices, madurativos, Síndrome de Down, en una escuelita de fútbol especial, que dejó de funcionar en 2016. Fue una de las mejores iniciativas que emprendí en mi vida. La idea, ahora, es retomar aquello pero con mayor impulso. Un espacio más integral, ya que sin querer por entonces le cerrábamos ese espacio a las nenas por ejemplo. Y queremos que no sea sólo de fútbol, sino con el agregado de las bochas, las artes y un ámbito de psicoteatro”.

4. “Más que un club, La Armonía es una familia. Acá todo nos cuesta el doble, pero lo festejamos el triple. Todo pasa por el esfuerzo y el sacrificio”.

5. “En fútbol acabamos de hacer historia ganando el Apertura del certamen Promocional, con un gran trabajo de Fito Cuello como DT, de Juan Vidili, quien además de ser jugador da una mano grande con su sentido de pertenencia, de Emanuel Pérez, quien con 31 años es un dirigente con una fuerza, compromiso y energía tremendas. Que tengamos a Maxi Vallejo, quien ascendió con nosotros, que venga el Chori Vega, alguien que jugó en Olimpo contra Boca, River y se maneje con nosotros con tanta humildad, es como ganar diez campeonatos juntos. Un mensaje invalorable para los más jóvenes”.

6. “Siempre digo que primero el club debe estar bien institucionalmente. No nos sirve ganar partidos si no tenemos una cancha en condiciones, ni las formativas bien armadas en infraestructura. Hicimos base donde teníamos que hacer base. Y en esto surge el nombre de Cacho Francani, un notable formador, alguien nuestro. Una persona que admiro muchísimo”.

7. “Soy colectivero y estoy orgulloso de tener un trabajo digno, me encanta lo que hago”.

8. “Martín, mi hijo, cumplió en junio 30 años y en mayo del año que viene será socio vitalicio del club. En 2013 salimos campeones del Apertura. Tengo una foto de aquel logro junto a él, imagen casi idéntica de la que nos sacaron ahora con el logro de 2022”.

9. “Ojalá que cuando me jubile pueda cuidar a mi nieto. Me muero por ser abuelo. Les meto presión (risas) a Martín y a Solcito, que es como una hija adoptiva para mí”.

10. “Hoy veo a mucha gente enojada. Un psicólogo, una vez me dijo que tengo exceso de empatía. Me es muy difícil juzgar al otro. Suelo ponerme en su lugar, lo que me genera un desgaste muy grande. Es más fuerte que yo tratar de entender a esa persona que de pronto acciona de manera diferente a lo que uno piensa. Me sucede en el colectivo. En el momento me enojo cuando, por ejemplo, no le ceden un asiento a una abuela, pero luego trato de entender que la gente está mal por la falta de trabajo, de dinero o quizás por algún problema personal. Vaya a saber sus cabezas por dónde andan”.

11. “Perdí hace muy poco a mi mejor amigo, Luis Discontri (se emociona)… De alguna manera, yéndose me cagó la vida…. Por fortuna tengo una gran contención de mi familia, de Popi, mi mujer, una gran compañera de vida”.

12. “Días atrás, en una campaña de recolección de pañales para el Cottolengo, un loco me llama y me pregunta: ‘¿no te molesta pasar a la una de la mañana y te doy los pañales que tengo? Un fenómeno. Y la verdad es que no, no me molesta. Todo lo contrario”.

Vos también podés proponer un líder para entrevistar en nuestros próximos episodios. Escribí un correo a contenidos@lanueva.com con el asunto LÍDERES o utilizá la etiqueta #UnLíderEnBahíaEs en las redes sociales junto al nombre del candidato.