Charla sobre desarrollo económico e integración provincial y nacional

En el marco de las actividades por los 50 Años de vida del Partido Intransigente, el jueves venidero, desde las 19.30, en el comité "Intendente Mario Curzi", ubicado en Mitre 486, se desarrollará una charla sobre Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, a cargo del ex Operador Técnico de Estaciones Transformadoras en la Región Sur de la provincia de Buenos Aires, el técnico electromecánico Carlos Nally, y del ex intendente municipal por el Partido Justicialista y ex Delegado de Puerto Rosales, Jorge Osvaldo Izarra.

Las exposiciones enmarcadas en políticas de desarrollo económico e integración provincial y nacional del distrito, tendrán en cuenta, respectivamente, el posicionamiento territorial de Coronel Rosales como fuente de potenciales generadores de energía eléctrica para la región y la provincia en el caso de Carlos Nally; y, la creación del Primer Consejo Consultivo de Puerto Rosales y el calado de profundidad, en el caso de Izarra.

Los moderadores del encuentro serán la licenciada y docente Sandra Carballo y el ex concejal rosaleño por el PI, doctor Juan Ignacio Ferreyra.

Finalmente, se realizarán alocuciones en homenaje al General don José de San Martín, en función del cercano aniversario de su partida.

Se invitó a la comunidad a participar del evento. La entrada libre y gratuita.