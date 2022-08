El drama de un vecino que debe estacionar su auto en la calle y siempre le roban

Un vecino de calle Juan Molina al 700 denunció indignado que por enésima vez le robaron elementos de su vehículo que se encuentra estacionado en la calle y utiliza para trabajar.

Se trata de Héctor Torres (73), quien es jubilado y realiza changas como pintor. Ayer se encontró con que le habían robado la batería de su automóvil Senda, le habían puesto otra y habían dejado escondidas otras dos debajo de su vehículo.

"Me levanté a la mañana y cuando arranco el auto veo que abajo había una bolsa negra, la pateo para correrla pensando que era una bolsa sin nada y me encuentro con que había dos baterías adentro. Cuando levanto el capó veo que tenía puesta una batería que no era la mía. Lo primero que hice fue ir a la comisaría Segunda, hacer la denuncia y devolver las baterías que no eran mías. Pero lo increíble es que me dejaron puesta otra batería, distinta a la que usa mi auto y es más grande", comenzó el relato.

Héctor no pudo ocultar su fastidio, aunque también remarcó lo extraño del hecho.

"Me sacaron los cables y todo, pero no entiendo cómo hicieron, porque todo eso genera ruido. Imagino que sucedió anoche, porque estaba mirando TV y no escuché nada. También me sorprendió que mi auto es viejo y tiene una trampita para abrirlo y, sin embargo, lo pudo hacer. Por lo visto lo conocía", contó.

El hombre sostuvo, con indignación, que "no es la primera vez que me roban acá" sino que ya sucedió varias veces.

"Dejo siempre el auto afuera --no tiene garage--, es el medio que utilizo para ir a trabajar. Además del gasto que te genera todo esto, es mucho el tiempo que perdés haciendo la denuncia. Cuando fui a la comisaría había varias personas reclamando el robo de baterías. Por lo que me dijeron algunos vecinos, anoche había policías por todo el barrio. Agarraron una persona, pero no tengo idea si es él, porque mi batería no apareció", señaló.

Héctor pidió recuperar su batería.

"No pude recuperar mi batería y yo trabajo con el auto. No perdí el día, pero preciso el vehículo para trabajar, Te genera mucha impotencia esto, porque soy un trabajador y cada batería está más de 20 mil pesos. La policía me quiso secuestrar el auto, para poder dar con la batería, pero me corta las piernas si me lo saca", sostuvo.

Y cerró diciendo que "está todo muy bravo, porque hay robos por todos lados".