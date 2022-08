Las dificultades que afrontan quienes buscan su primer trabajo

La falta de trabajo es uno de los mayores problemas en nuestro país. Pero esto se nota principalmente entre quienes buscan comenzar a insertarse en el mundo laboral: la tasa del desempleo juvenil duplica a la media nacional y, además, se trata del grupo con mayor informalidad.

De acuerdo a un informe de Adecco Argentina, en conjunto con la ONG Cimientos, más de un 83% de los jóvenes encuestados señaló el pedido de experiencia previa como el mayor problema, mientras que el 46% de las empresas consultadas señaló que tiene dificultades para encontrar el perfil joven que requiere.

Para sacar conclusiones sobre este fenómeno, se relevaron un total de 172 empresas y se interrogaron a 184 personas de entre 18 y 24 años.

Esta situación no es nueva: estudios de 2008 de la Universidad Torcuato Di Tella ya hablaban de esta brecha entre lo que piden las empresas y lo que el mercado laboral ofrece.

“En tiempos de transformación digital hay cada vez mayor desentendimiento entre un sector y el otro. Las empresas todavía no tienen en claro cuáles competencias digitales solicitar, sólo creen tener alguna idea al respecto. Por otro lado, lo que sucede es que tenés jóvenes que no tienen la suficiente información como para capacitarse adecuadamente. Hay una desconexión que con el tiempo tiene que empezar a corregirse", consideró el psicólogo Gustavo Giorgi, especialista en búsqueda de perfiles laborales para compañías.

En el informe de Adecco y Cimientos, las empresas destacan tres grandes categorías cuando explican qué no encuentran entre la oferta existente: la escasa preparación o capacitación de los jóvenes, la falta de compromiso o "cultura del trabajo" y un desacople de expectativas de los jóvenes con relación a lo que se puede ofrecer desde las organizaciones.

"La empresa que dice que el joven no tiene contracción al trabajo o dificultades de adaptación es porque está pensando con un paradigma de hace 20 años", señaló Giorgi al respecto.

Y amplió: "las empresas modernas jamás dirían que un joven no tiene contracción al trabajo porque tiene pensado su objetivo de vida antes de formar parte de su organización. Las empresas que no están lo suficientemente actualizadas confunden el hecho de que los jóvenes tienen otros intereses aparte de una organización, con falta de compromiso, lo cual es un error".

Giorgi adujo que "los jóvenes están comprometidos con organizaciones que demuestren claramente un propósito, que tengan un sentido claro de lo medioambiental y de la responsabilidad social. Son cuestiones que no todas las empresas tienen y que por ahí la dificultad pasa por ese lado. Entonces no es que no encuentren los perfiles; están buscando perfiles que ya no existen".

El informe realizado entre los jóvenes que egresaron de la escuela secundaria pública acompañados por Cimientos (hombres y mujeres de entre 18 y 24 años), señaló que otras dificultades que perciben los jóvenes a la hora de buscar trabajo, son la incompatibilidad horaria con sus estudios (52,2%) y la falta de oportunidades de trabajo formal (47,8%).

La base de cualquier ofrecimiento laboral hoy, incluso para acceder a un puesto no calificado, es contar con el título secundario completo.

No obstante, "hoy el título secundario sólo ya no alcanza, se queda lejos de las necesidades de cualquier empresa", advirtió Giorgi.

"Es verdad que hay algunos puestos donde la experiencia previa es bastante determinante y sí es un factor que talla a la hora de conseguir el primer empleo. Desde hace tiempo que vengo sosteniendo que falta, desde el Estado, una política de primer empleo, que pueda brindar herramientas actualizadas, de corte tecnológico básicamente, para que esa falta de experiencia se pueda suplir con una idoneidad o acreditación en formación", agregó el psicólogo.

El informe de Adecco y Cimientos también señaló que más de la mitad de las empresas consultadas no cuenta con programas de primer empleo, a pesar de que les es difícil conseguir los perfiles.

"Es importante que los jóvenes puedan crecer en habilidades que mejoren su empleabilidad y que las empresas los acompañen en el proceso apostando a su formación y recordando que todos alguna vez arrancamos de cero. Una forma de fomentar la inclusión es mediante los programas de Early Career y otras iniciativas para las primeras experiencias, también se pueden crear comunidades virtuales, en las cuales se puedan establecer conexiones a través del networking", complementó Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos de Adecco.