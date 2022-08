Segmentación de tarifas: el gobierno extendió el plazo de inscripción

Si bien todo apuntaba a que el plazo de inscripción concluyera la medianoche del domingo, el Gobierno nacional decidió hoy extender por tiempo -por ahora- indeterminado el plazo para anotarse para mantener los subsidios en las facturas de gas y electricidad.

En este marco, desde el lunes 1 de agosto, el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas las personas que aún no se hayan anotado, sin tener en cuenta el número de finalización del DNI, como ocurría hasta la semana pasada.

Además, se explicó que aquellos usuarios que ya completaron la solicitud, podrán volver a ingresar para modificar los datos en el caso de que haya habido algún error.

“El formulario sigue abierto. Se hizo el primer corte el 31 de julio para comenzar a hacer los cruces de información. A partir de este lunes pueden rectificar o modificar quienes hayan hecho la inscripción y seguir inscribiéndose para los próximos cortes”, explicó Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

De acuerdo a la información oficial, hasta el momento, se inscribieron en la web para solicitar mantener los subsidios unas 8,5 millones de personas y, de acuerdo a la estimación oficial, aún resta que completen sus datos unos 3 millones de hogares. En el Gobierno no tienen claro aun si es que no pudieron anotarse porque tuvieron alguna dificultad o directamente no quisieron hacerlo.

El formulario de segmentación está disponible en la página www.argentina.gob.ar/subsidios y pueden completarlo aquellas personas que representen al grupo familiar, sin importar la terminación del DNI.

Los nuevos cuadros tarifarios, según explicaron fuentes oficiales, estarán vigentes a partir de este mes de agosto.

Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena de manera gradual a partir de septiembre. Esta franja de usuarios es que la reúne al menos una de estas condiciones: ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (actualmente $364.758,80), ser titular de tres o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, de tres o más inmuebles, de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o de activos societarios.

Los usuarios de menores ingresos, que cuenta con la tarifa social, ya tuvieron en el primer semestre del año un incremento del 21,6%, equivalente al 40% de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado. Y no tendrán nuevos aumentos durante este año. Son los usuarios que tienen ingresos inferiores a una canasta básica ($104.216,80), entre otros requisitos.

Por otra parte, a los usuarios de ingresos medios ya se les aplicó un aumento total de 42,7% en sus tarifas (80% del CVS de 2021). Para ser incluidos en este nivel no se deben reunir las características de los otros dos niveles, salvo que sean propietarios de dos o más inmuebles o de un vehículo de hasta tres años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).